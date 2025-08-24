Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стали известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Вильярреалом
Испания
24 августа 2025, 23:32 | Обновлено 24 августа 2025, 23:34
Стали известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Вильярреалом

«Жирона» уступила со счетом 0:5

Стали известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу со счетом 5:0.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов провел на поле весь матч, пропустил 5 голов, совершил 2 сейва и допустил 1 результативную ошибку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 5.2 баллов соответственно.

Украинский вингер Виктор Цыганков провел на поле 78 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.3 и 5.9 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал канадский вингер Тейджон Бьюкенен. На его счету хет-трик и оценки в 10 баллов.

