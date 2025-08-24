Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморець – Заря – 2:1. Заруба в Кубке. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Черноморец
23.08.2025 13:00 – FT 2 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:43 | Обновлено 24 августа 2025, 14:55
144
0

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

УПЛ-ТБ

23 августа в Одессе состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины между Черноморцем и Зарей.

Команды Александра Кучера и Виктора Скрипник провели яркий поединок.

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд.

Кубок Украины. 1/32 финала

23 августа. Одесса. Стадион: Черноморец

13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 2:1

Голы: Лопыренок, 11, Хобленко, 77 – Будковский, 50

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лопырёнок (Черноморец).
Кубок Украины по футболу Александр Кучер Черноморец Одесса Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Черноморец - Заря видео голов и обзор Максим Лопыренок Алексей Хобленко Филипп Будковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
