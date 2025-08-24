Черноморець – Заря – 2:1. Заруба в Кубке. Видео голов и обзор матча

23 августа в Одессе состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины между Черноморцем и Зарей.

Команды Александра Кучера и Виктора Скрипник провели яркий поединок.

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд.

Кубок Украины. 1/32 финала

23 августа. Одесса. Стадион: Черноморец

13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 2:1

Голы: Лопыренок, 11, Хобленко, 77 – Будковский, 50

Видеообзор матча

Видеозапись матча