23.08.2025 13:00 – FT 2 : 1
Кубок Украины24 августа 2025, 14:43 | Обновлено 24 августа 2025, 14:55
144
0
Черноморець – Заря – 2:1. Заруба в Кубке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
23 августа в Одессе состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины между Черноморцем и Зарей.
Команды Александра Кучера и Виктора Скрипник провели яркий поединок.
Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд.
Кубок Украины. 1/32 финала
23 августа. Одесса. Стадион: Черноморец
13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 2:1
Голы: Лопыренок, 11, Хобленко, 77 – Будковский, 50
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лопырёнок (Черноморец).
