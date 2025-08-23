Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»
Кубок Украины
Черноморец
23.08.2025 13:00 – FT 2 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 17:37 | Обновлено 23 августа 2025, 17:50
218
0

Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей» в кубковом матче

23 августа 2025, 17:37 | Обновлено 23 августа 2025, 17:50
218
0
Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В субботу, 23 августа, в поединке 1/32 финала Кубка Украины «Черноморец» на своем поле обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:1. Впечатлениями о матче поделился коуч одесского клуба Александр Кучер.

«Думаю, игра понравилась и болельщикам, и телезрителям, потому что и моментов было много, и борьбы было много, и желания было много. В нашей команде понравилось, что у ребят горели глаза, и они хотели победить. Это им это удалось. Выиграли 2:1. Где-то могли пропустить, потому что были ошибки, но и в атаке могли больше забить. Где-то получше использовали мы свои моменты, и я думаю, мы заслуженно победили сегодня.

Кому-то может показаться, что уже после победы над Зарей можно легко добывать победы. Я не думаю, что у нас будет эйфория. У нас нет таких игроков, которые с неба хватали звезды. Там есть пара игроков, которые поиграли на высоком уровне, там одерживали большие победы, но мы голодны до побед и я не думаю, что у ребят будет какая-нибудь эйфория. Будем ее быстренько убирать, если где-нибудь будем видеть ее.

Доволен ли действиями игроков атаки? Два мяча забили – это уже неплохо. Был стандарт, забил защитник в атаке. Еще были моменты, где-то не хватало хладнокровия в некоторых моментах. Конечно, нужно еще работать, еще нужно много работать. Хочется большего нам и мы хотим расти как индивидуально, так как команда.

У нас в команде находится 25-26 игроков и мы на каждого рассчитываем. И мы сегодня увидели на поле, что каждый способен выходить и давать нам максимум. И это самое главное, это моя головная боль, теперь нужно решать. И она такая, скажем, хорошая головная боль. Когда у тебя есть такие игроки, ты можешь в любую минуту рассчитывать на того или иного. Это очень хорошо, конечно. По вратарям – кто будет лучше, тот будет играть. Сегодня стоял Ющишин. Сыграл неплохо. Есть тоже ошибки все равно, у кого их нет, скажем так. Но есть положительный результат сегодня. Это самое главное.

Судейство? Мне кажется, что арбитр матча, он у нас и в прошлом матче был. Сегодня, мне кажется, он лучше судил, чем в матче. Все фолы, все трактовалось более или менее адекватно. Может, какие-то были моменты спорные, но сегодня гораздо лучше. Мне понравилось его судейство», – сказал Александр Кучер.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лопырёнок (Черноморец).
По теме:
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Виктор СКРИПНИК: «Создали кучу моментов и не смогли забить»
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Виктор Скрипник Черноморец - Заря Александр Кучер пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Футбол | 23 августа 2025, 11:00 6
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А

Внутри – итоговая таблица чемпионата. Довбику и Малиновскому она бы не понравилась

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера
Футбол | 23.08.2025, 17:44
Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера
Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем