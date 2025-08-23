Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»

В субботу, 23 августа, в поединке 1/32 финала Кубка Украины «Черноморец» на своем поле обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:1. Впечатлениями о матче поделился коуч одесского клуба Александр Кучер.

«Думаю, игра понравилась и болельщикам, и телезрителям, потому что и моментов было много, и борьбы было много, и желания было много. В нашей команде понравилось, что у ребят горели глаза, и они хотели победить. Это им это удалось. Выиграли 2:1. Где-то могли пропустить, потому что были ошибки, но и в атаке могли больше забить. Где-то получше использовали мы свои моменты, и я думаю, мы заслуженно победили сегодня.

Кому-то может показаться, что уже после победы над Зарей можно легко добывать победы. Я не думаю, что у нас будет эйфория. У нас нет таких игроков, которые с неба хватали звезды. Там есть пара игроков, которые поиграли на высоком уровне, там одерживали большие победы, но мы голодны до побед и я не думаю, что у ребят будет какая-нибудь эйфория. Будем ее быстренько убирать, если где-нибудь будем видеть ее.

Доволен ли действиями игроков атаки? Два мяча забили – это уже неплохо. Был стандарт, забил защитник в атаке. Еще были моменты, где-то не хватало хладнокровия в некоторых моментах. Конечно, нужно еще работать, еще нужно много работать. Хочется большего нам и мы хотим расти как индивидуально, так как команда.

У нас в команде находится 25-26 игроков и мы на каждого рассчитываем. И мы сегодня увидели на поле, что каждый способен выходить и давать нам максимум. И это самое главное, это моя головная боль, теперь нужно решать. И она такая, скажем, хорошая головная боль. Когда у тебя есть такие игроки, ты можешь в любую минуту рассчитывать на того или иного. Это очень хорошо, конечно. По вратарям – кто будет лучше, тот будет играть. Сегодня стоял Ющишин. Сыграл неплохо. Есть тоже ошибки все равно, у кого их нет, скажем так. Но есть положительный результат сегодня. Это самое главное.

Судейство? Мне кажется, что арбитр матча, он у нас и в прошлом матче был. Сегодня, мне кажется, он лучше судил, чем в матче. Все фолы, все трактовалось более или менее адекватно. Может, какие-то были моменты спорные, но сегодня гораздо лучше. Мне понравилось его судейство», – сказал Александр Кучер.