Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
Кубок Украины
Черноморец
23.08.2025 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 01:33 |
32
0

Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 01:33 |
32
0
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец

В субботу, 23-го августа, состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором сразятся одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Уж слишком непривычно говорить в контексте «моряков» и их участия в Первой лиге, но таковыми были итоги прошлого сезона для «Черноморца». Теперь команда Александра Кучера пытается вернуться в «элиту» и даже имеет первые успехи – семь очков за три стартовых тура, один пропущенный мяч, четыре забитых. Не удалось обыграли лишь «Ворсклу» на своем поле в прошлые выходные (0:0). «Заря», к примеру, подобными результатами в УПЛ похвастаться не может, так как уступила «Кривбассу» в последней игре (2:3). Теперь этим двум командам предстоит вспомнить свои прошлые дуэли – сезоном ранее обе остались за луганчанами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
23 августа 2025 -
13:00
Заря
Обе команды забьют (нет) 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Авангард – Буковина. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Фазенда – Металлург Зп. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе
Кубок Украины по футболу Александр Кучер Черноморец Одесса Заря Луганск Виктор Скрипник Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Черноморец - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:29 8
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Футбол | 23.08.2025, 01:03
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
21.08.2025, 00:40
Бокс
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем