В субботу, 23-го августа, состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором сразятся одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Уж слишком непривычно говорить в контексте «моряков» и их участия в Первой лиге, но таковыми были итоги прошлого сезона для «Черноморца». Теперь команда Александра Кучера пытается вернуться в «элиту» и даже имеет первые успехи – семь очков за три стартовых тура, один пропущенный мяч, четыре забитых. Не удалось обыграли лишь «Ворсклу» на своем поле в прошлые выходные (0:0). «Заря», к примеру, подобными результатами в УПЛ похвастаться не может, так как уступила «Кривбассу» в последней игре (2:3). Теперь этим двум командам предстоит вспомнить свои прошлые дуэли – сезоном ранее обе остались за луганчанами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.