В 1/32 Кубка Украины сезона 2025-2026, в субботу, 23 августа, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Заря». «Моряки», которые после старта Первой лиги закрепились в верхушке турнирной таблицы, будут принимать «Зарю», которая в прошлом туре выдала зрелищную игру, но проиграла «Кривбассу».

Черноморец

После вылета из элитного дивизиона чемпионата Украины «моряки» сразу поставили цель вернуться назад. Поэтому, усилившись неплохими игроками с опытом выступлений в УПЛ и Первой Лиге, «Черноморец» начал воплощать свой план в жизнь. В двух стартовых турах одесситам удалось переиграть опытных участников первой лиги «Ниву» и «Подолье».

Правда, следующий поединок против «Ворсклы», которая тоже не планирует засиживаться в Первой лиге, получился очень сложным. Несмотря на то, что обеим командам удалось взять очки, полтавский клуб вряд ли ехал в Одессу с целью победить. Тому подтверждение небольшое количество голевых моментов и куча борьбы на каждом клочке поля, по большей части именно в исполнении гостей.

Но теперь впереди одесситов кубковый матч, где в соперниках подопечные Кучера получили одного из сильнейших оппонентов на данной стадии – луганскую «Зарю».

Заря

Луганский клуб как всегда начинает сезон убедительно, в трех турах набрв в свою копилку все что можно: победу (над «Кудровкой»), ничью (против ЛНЗ), и среди этих результатов оказалось поражение (от «Кривбасса»). Как раз в игре против криворожцев «Заря» имела неплохие шансы на положительный результат, но пропустив дважды в стартовые пятнадцать минут, усложнила себе игру и в итоге не смогла взять очки, несмотря на забитые 2 мяча.

Учитывая, что впереди в чемпионатах Украины небольшая пауза, почти все представители высших и низших лиг будут играть кубковые поединки. «Заря» свой матч проведет против «Черноморца», с которым недавно луганчане играли в УПЛ.

Стоит отметить, что в общую группу после травм вернулись Роман Вантух и Деян Попара.

Также руководство «Зари» придумало новую систему премирования: теперь , футболисты луганского клуба будут получать премиальные лишь за 3 победы подряд.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 42 матча. В 18 встречах победу одержала «Заря», 16 побед на счету «Черноморца» и в 8 поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 57:50 в пользу луганского клуба. Последний матч между командами завершился победой «Зари» со счетом 2:1. На гол Дениса Янакова «мужики» ответили результативными ударами Петара Мичина и Якова Башича. В Кубке Украины команды провели один матч, завершившийся победой одесситов 4:1.

Прогноз на противостояние

Наверное, одно из самых интересных противостояний этой стадии, потому что одесситы под руководством Кучера сейчас демонстрируют неплохие результаты, но и «Заря» тоже пытается доказать, что приехала не отдыхать, и попытается пройти дальше. С большой вероятностью будет много борьбы, где даже один гол может решить исход поединка. Потому нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Сухарь, Скиба, Ракицкий, Романюк, Джарджу, Скляр, И. Когут, Габелок, Н. Когут, Хобленко

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Эскинья, Яныч, Пердута, Дришлюк, Кораблин, Саленко, Головкин, Вакула, Горбач