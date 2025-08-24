Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч 1/32 финала Кубка Украины Металлист 1925 – Оболонь
Кубок Украины
24 августа 2025, 11:48 |
112
0

Где смотреть матч 1/32 финала Кубка Украины Металлист 1925 – Оболонь

Команды сыграют 24 августа в 18:00 на стадионе «Центральный» в Умани

Где смотреть матч 1/32 финала Кубка Украины Металлист 1925 – Оболонь
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды сыграют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
