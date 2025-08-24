Кубок Украины24 августа 2025, 11:48 |
112
0
Где смотреть матч 1/32 финала Кубка Украины Металлист 1925 – Оболонь
Команды сыграют 24 августа в 18:00 на стадионе «Центральный» в Умани
24 августа 2025, 11:48 |
112
0
В воскресенье, 24 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.
Команды сыграют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 11:49 0
Президент «Динамо» поздравил украинцев
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 6
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол
Футбол | 23.08.2025, 15:00
Бокс | 23.08.2025, 14:32
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Комментарии 0
Популярные новости
22.08.2025, 11:32 111
23.08.2025, 02:50
22.08.2025, 08:30 10
23.08.2025, 00:58
23.08.2025, 17:43 4
23.08.2025, 15:14 2
23.08.2025, 08:43 2
23.08.2025, 00:40 2