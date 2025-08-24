Колос Полонное

В воскресенье, 24 августа, состоятся матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Пленное на своем поле сыграет с ФК «Нефтяник» Долина.

«Колос» выступает на любительском уровне. Команда является обладателем Кубка Хмельницкой области.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Колос» играл с клубом «Агрон». Основное время матча истекло вничью 0:0. А в серии пенальти «Колос» победил со счетом 5:3

Нефтяник выступает в чемпионате Ивано-Франковской области. В предыдущем матче команда со счетом 0:1 уступила ФК «Галич».

В предыдущем раунде Кубка Украины «Нефтяник» на выезде играл с клубом «Горняк» (Новоивановск, Львовская обл.). Основное время матча истекло вничью 1:1. В серии пенальти «Нефтяник» победил 4:3.

Колосс Полонное – Нефтяник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция