  Наполи – Парма – 0:0. Почему отменили гол Мактоминея? Видеообзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
14.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Парма
Италия
14 января 2026, 22:18 |
Наполи – Парма – 0:0. Почему отменили гол Мактоминея? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26

Наполи – Парма – 0:0. Почему отменили гол Мактоминея? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января Наполи и Парма сыграли вничью в матче 16-го тура Серии А 2025/26 со счетом 0:0.

На 11-й минуте в составе неаполитанцев отличился Скотт Мактоминей. Однако гол был отменен после проверки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

VAR зафиксировал офсайд – Маттео Политано оказался вне игры во время передачи от Станислава Лоботки перед результативным прострелом.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января

Наполи – Парма – 0:0

Видеообзор матча

ФОТО. Офсайд, в который попал Маттео Политтано

Парма Милан Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу офсайд (вне игры) видео голов и обзор Скотт Мактоминей Маттео Политано Станислав Лоботка VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
