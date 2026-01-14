Наполи – Парма – 0:0. Почему отменили гол Мактоминея? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26
14 января Наполи и Парма сыграли вничью в матче 16-го тура Серии А 2025/26 со счетом 0:0.
На 11-й минуте в составе неаполитанцев отличился Скотт Мактоминей. Однако гол был отменен после проверки.
VAR зафиксировал офсайд – Маттео Политано оказался вне игры во время передачи от Станислава Лоботки перед результативным прострелом.
Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января
Наполи – Парма – 0:0
Видеообзор матча
ФОТО. Офсайд, в который попал Маттео Политтано
