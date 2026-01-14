14 января Наполи и Парма сыграли вничью в матче 16-го тура Серии А 2025/26 со счетом 0:0.

На 11-й минуте в составе неаполитанцев отличился Скотт Мактоминей. Однако гол был отменен после проверки.

VAR зафиксировал офсайд – Маттео Политано оказался вне игры во время передачи от Станислава Лоботки перед результативным прострелом.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 14 января

Наполи – Парма – 0:0

Видеообзор матча

ФОТО. Офсайд, в который попал Маттео Политтано