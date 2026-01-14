Нигерия – Марокко. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 22:00 полуфинальный поединок Кубка африканских наций
14 января в 22:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/2 финала Нигерия и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Сборная Нигерия в плей-оф победила команды Мозамбик (4:0) и Алжира (2:0).
Сборная Марокко переиграла Танзанию (1:0) и Камерун (2:0).
В другом полуфинале 14 января встречаются Сенегал и Египет.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
