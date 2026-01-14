14 января в 22:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/2 финала Нигерия и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Сборная Нигерия в плей-оф победила команды Мозамбик (4:0) и Алжира (2:0).

Сборная Марокко переиграла Танзанию (1:0) и Камерун (2:0).

В другом полуфинале 14 января встречаются Сенегал и Египет.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Нигерия – Марокко. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.