Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
14 января 2026, 22:23 |
81
0

Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

14 января 2026, 22:23 |
81
0
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0).

Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги.

ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин

По теме:
Порту – Бенфика. Трубин в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл
Тоттенхэм обошел по расходам Арсенал и Ливерпуль с сезона 2020/21
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Челси - Арсенал Бен Уайт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14 января 2026, 07:32 3
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»

Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри

Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Футбол | 14 января 2026, 21:53 0
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор
Сенегал – Египет – 1:0. Мане принес путевку в финал. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка африканских наций

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Футбол | 14.01.2026, 21:06
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Бокс | 13.01.2026, 22:54
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем