Англия14 января 2026, 22:23 |
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж (1:0).
Уже на 7-й минуте канониры вышли вперед в полуфинале Кубка лиги.
ГОЛ! 0:1. Бен Уайт, 7 мин
