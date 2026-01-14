ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
14 января 2026, 23:11 | Обновлено 15 января 2026, 00:21
269
0

Игроки «Бенфика» позволили защитнику Беднареку огорчить украинского вратаря на 15-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine.

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин пропустил гол в матче 1/4 финала Кубка Португалии, который стартовал 14 января в 22:45 по киевскому времени.

Вратарь сборной Украины оказался бессилен на 15-й минуте – испанский полузащитник Вейга исполнил навес с углового, а польский защитник Беднарек переправил мяч в ворота «орлов».

В нынешнем сезоне Трубин провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч. В 15 случаях 24-летний футболист сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Николай Тытюк
