ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии
Игроки «Бенфика» позволили защитнику Беднареку огорчить украинского вратаря на 15-й минуте
Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин пропустил гол в матче 1/4 финала Кубка Португалии, который стартовал 14 января в 22:45 по киевскому времени.
Вратарь сборной Украины оказался бессилен на 15-й минуте – испанский полузащитник Вейга исполнил навес с углового, а польский защитник Беднарек переправил мяч в ворота «орлов».
В нынешнем сезоне Трубин провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч. В 15 случаях 24-летний футболист сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Bednarek a colocar os dragões na frente 🐲#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/d74czHVdJu— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
