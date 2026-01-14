Англия14 января 2026, 23:14 | Обновлено 14 января 2026, 23:39
ВИДЕО. Дьокереш удвоил перевес Арсенала над Челси в Кубке лиги
Канониры забили второй мяч на 49-й минуте полуфинальной игры
14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Виктор Дьекереш удвоил перевес Арсенала над Челси в Кубке лиги (2:0).
ГОЛ! 0:2. Виктор Дьекереш, 49 мин
