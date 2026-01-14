ВИДЕО. Дьокереш удвоил перевес Арсенала над Челси в Кубке лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 января 2026, 23:14 | Обновлено 14 января 2026, 23:39
Канониры забили второй мяч на 49-й минуте полуфинальной игры

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры забили второй мяч на 49-й минуте полуфинальной игры

Виктор Дьекереш удвоил перевес Арсенала над Челси в Кубке лиги (2:0).

ГОЛ! 0:2. Виктор Дьекереш, 49 мин

В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Челси - Арсенал Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
