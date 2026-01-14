Несколько украинских специалистов будут помогать Григорчуку в Черноморце

В среду, 14 января, известный украинский тренер Роман Григорчук возглавил одесский «Черноморец» и заменил на этой должности теперь уже бывшего наставника Александра Кучера.

По информации ТаТоТаке, опытному 60-летнему специалисту будут помогать Сергей Политыло и тренер по работе с вратарями Андрей Глущенко, которые работали с ним в ЛНЗ, а последние полгода провели в юношеской команде черкасского клуба.

Еще одним помощником, вероятно, станет бывший игрок «Черноморца» 54-летний Андрей Пархоменко, который в прошлом работал тренером «Реал-Фармы» и «Шерифа».

Состоялись некоторые изменения и в руководстве клуба: Андрей Чернов заменил Анатолия Мисюру на должности исполнительного директора, а функции генерального директора теперь выполняет Валерий Диордиев.

В нынешнем сезоне «моряки» набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесскую команду опережают киевский «Левый Берег» (39 очков) и черновицкая «Буковина» (48 пунктов).

В последнем матче «Черноморец» потерпел неожиданное разгромное поражение на выезде в противостоянии с полтавской «Ворсклой» (0:3). Следующий официальный поединок «моряков» состоится 21 марта – команда сыграет против ЮКСА на домашней арене.