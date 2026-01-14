Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Несколько украинских специалистов будут помогать Григорчуку в Черноморце
Украина. Первая лига
14 января 2026, 22:33 |
Сергей Политыло и Андрей Глущенко войдут в тренерский штаб 60-летнего главного тренера

ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук

В среду, 14 января, известный украинский тренер Роман Григорчук возглавил одесский «Черноморец» и заменил на этой должности теперь уже бывшего наставника Александра Кучера.

По информации ТаТоТаке, опытному 60-летнему специалисту будут помогать Сергей Политыло и тренер по работе с вратарями Андрей Глущенко, которые работали с ним в ЛНЗ, а последние полгода провели в юношеской команде черкасского клуба.

Еще одним помощником, вероятно, станет бывший игрок «Черноморца» 54-летний Андрей Пархоменко, который в прошлом работал тренером «Реал-Фармы» и «Шерифа».

Состоялись некоторые изменения и в руководстве клуба: Андрей Чернов заменил Анатолия Мисюру на должности исполнительного директора, а функции генерального директора теперь выполняет Валерий Диордиев.

В нынешнем сезоне «моряки» набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесскую команду опережают киевский «Левый Берег» (39 очков) и черновицкая «Буковина» (48 пунктов).

В последнем матче «Черноморец» потерпел неожиданное разгромное поражение на выезде в противостоянии с полтавской «Ворсклой» (0:3). Следующий официальный поединок «моряков» состоится 21 марта – команда сыграет против ЮКСА на домашней арене.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Я отдам всего себя ради достижения цели с Черноморцем»
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Шахтер вышел из отпуска. Арда Туран выбрал игроков, которые поедут на сборы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Роман Григорчук Сергей Политыло Андрей Глущенко Андрей Пархоменко Анатолий Мисюра Андрей Чернов ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
