АРБЕЛОА: «Он возвращается в Реал. У него 5 кубков ЛЧ, лучший в мире»

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа подтвердил возвращение в клуб тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, который будет его помощником и отвечать за физическую подготовку игроков.

«Это привилегия, что Пинтус будет работать со мной, он возвращается. У него пять побед в Лиге чемпионов – он один из лучших в мире. Пинтус будет отвечать за физическую подготовку», – сказал Арбелоа.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.