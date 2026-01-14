Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 января 2026, 22:22
АРБЕЛОА: «Он возвращается в Реал. У него 5 кубков ЛЧ, лучший в мире»

Альваро подтвердил возвращение в команду Пинтуса

АРБЕЛОА: «Он возвращается в Реал. У него 5 кубков ЛЧ, лучший в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа подтвердил возвращение в клуб тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, который будет его помощником и отвечать за физическую подготовку игроков.

«Это привилегия, что Пинтус будет работать со мной, он возвращается. У него пять побед в Лиге чемпионов – он один из лучших в мире. Пинтус будет отвечать за физическую подготовку», – сказал Арбелоа.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.

Антонио Пинтус Альваро Арбелоа
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
