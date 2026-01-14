АРБЕЛОА: «Он возвращается в Реал. У него 5 кубков ЛЧ, лучший в мире»
Альваро подтвердил возвращение в команду Пинтуса
Наставник «Реала» Альваро Арбелоа подтвердил возвращение в клуб тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, который будет его помощником и отвечать за физическую подготовку игроков.
«Это привилегия, что Пинтус будет работать со мной, он возвращается. У него пять побед в Лиге чемпионов – он один из лучших в мире. Пинтус будет отвечать за физическую подготовку», – сказал Арбелоа.
Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/4 финала состоится в среду, 14 января, в 22:45 по киевскому времени
Джон – о решении украинца драться с Уайлдером