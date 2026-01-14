Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Густейший туман покрыл стадион, на котором Реал проводит матч в Кубке
Кубок Испании
14 января 2026, 22:31 | Обновлено 14 января 2026, 22:37
ФОТО. Густейший туман покрыл стадион, на котором Реал проводит матч в Кубке

Очень трудные условия для игры в футбол в поединке 1/16 финала между Альбасете и Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января Реал Мадрид начал выездной матч 1/16 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.

Стадион Карлос Бельмонте покрыл густой туман. Видимость стремится к нулю, что существенно осложняет игру в футбол.

О возможной приостановке не сообщается. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

С первых минут в составе Реала вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

