ФОТО. Густейший туман покрыл стадион, на котором Реал проводит матч в Кубке
Очень трудные условия для игры в футбол в поединке 1/16 финала между Альбасете и Реалом
14 января Реал Мадрид начал выездной матч 1/16 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.
Стадион Карлос Бельмонте покрыл густой туман. Видимость стремится к нулю, что существенно осложняет игру в футбол.
О возможной приостановке не сообщается. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
С первых минут в составе Реала вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
