14 января Реал Мадрид начал выездной матч 1/16 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.

Стадион Карлос Бельмонте покрыл густой туман. Видимость стремится к нулю, что существенно осложняет игру в футбол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

О возможной приостановке не сообщается. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

С первых минут в составе Реала вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

ФОТО. Густейший туман покрыл стадион, на котором Реал проводит матч в Кубке