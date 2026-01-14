Кубок Испании14 января 2026, 22:05 |
600
0
Альбасете – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании 2025/26
14 января 2026, 22:05 |
600
0
14 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Карлос Бельмонте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных.
Кубок Испании 2025/26. 1/8 финала, 14 января
Альбасете – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 23:54 2
Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания
Футбол | 14 января 2026, 21:06 5
В финале «Львы Теранги» будут играть против сильнейшего из пары Марокко и Нигерии
Футбол | 14.01.2026, 07:05
Футбол | 14.01.2026, 21:47
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Комментарии 0
Популярные новости
14.01.2026, 12:42 2
13.01.2026, 00:07 22
13.01.2026, 07:27 3
14.01.2026, 07:32 3
13.01.2026, 17:43 5
12.01.2026, 20:54 1
13.01.2026, 07:45 6
14.01.2026, 07:57 1