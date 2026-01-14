Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альбасете – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Испании
14 января 2026, 22:05
Альбасете – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании 2025/26

Альбасете – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января проходит матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Карлос Бельмонте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных.

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финала, 14 января

Альбасете – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
