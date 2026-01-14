Гризманн забил 10-й гол за Атлетико прямым ударом со штрафного
Француз своим голом принес победу мадридцам в матче 1/8 финала Кубка Испании
Антуан Гризманн забил 10-й гол за «Атлетико» во всех турнирах прямым ударом со штрафного.
Произошло это в матче 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридцы на выезде благодаря голу француза минимально победили «Депортиво» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Начиная с сезона 2014/15, только двум игрокам удавалось забить большее количество голов после ударов со штрафного за один клуб Ла Лиги во всех турнирах:
- 36 – Лионель Месси (Барселона)
- 12 – Даниэль Парехо (Валенсия)
- 10 – Антуан Гризманн (Атлетико)
10 - Antoine Griezmann has scored 10 direct free-kick goals for Atlético Madrid in all competitions. Only Lionel Messi for FC Barcelona (36) and Daniel Parejo for Valencia (12) have scored more for a single LaLiga club since 2014/15.— OptaJose (@OptaJose) January 13, 2026
Specialist 🔴⚪️ pic.twitter.com/BxKcVSmBlf
