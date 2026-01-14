Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Гризманн забил 10-й гол за Атлетико прямым ударом со штрафного

Француз своим голом принес победу мадридцам в матче 1/8 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн забил 10-й гол за «Атлетико» во всех турнирах прямым ударом со штрафного.

Произошло это в матче 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридцы на выезде благодаря голу француза минимально победили «Депортиво» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Начиная с сезона 2014/15, только двум игрокам удавалось забить большее количество голов после ударов со штрафного за один клуб Ла Лиги во всех турнирах:

  • 36 – Лионель Месси (Барселона)
  • 12 – Даниэль Парехо (Валенсия)
  • 10 – Антуан Гризманн (Атлетико)
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Депортиво Ла-Корунья статистика Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
