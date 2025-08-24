MLS. Первые голы Синчука, Мюллера и Сона, провал Интера Майами без Месси
12 матчей было проведено 24 августа в американской лиге
В ночь с 24 августа в MLS состоялись 12 матчей очередного тура.
«Интер» Майами без Лионеля Месси не справился в гостях с «Ди Си Юнайтед». Команды обменялись голами и завершили встречу вничью – 1:1.
Первый гол за «Ванкувер Уайткапс» забил известный немецкий футболист Томас Мюллер, который помог клубу вырвать три очка в матче с «Сент-Луис Сити». Томас реализовал пенальти на последних минутах, вызвав радость у фанатов (3:2).
Украинское дерби прошло в матче между «Клуб де Фут Монреаль» и «Остином», за которые выступают Геннадий Синчук и Александр Сваток соответственно. Минимальную победу оформили хозяева, при этом Синчук открыл счет на 6-й минуте, впервые отметившись забитым мячом за американский клуб.
Первый гол за новую команду забил Сон Хын Мин, покинувший «Тоттенхэм» после многих лет в клубе. Усилия известного игрока не помогли «Лос-Анджелесу» добиться нужного результата против «Далласа» – 1:1. Украинец Артем Смоляк вышел на поле на 79-й минуте.
«Коламбус Крю» уступил «Нью-Ингленд Революшн» 1:2. Украинский защитник Евгений Чеберко появился на поле на 68-й минуте, но изменить ход игры не смог.
MLS, 24 августа
«Ди Си Юнайтед» – «Интер» Майами – 1:1
Голы: Хопкинс, 13 – Родригес, 64
«Клуб де Фут Монреаль» – «Остин» – 3:2
Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 67 (пен.) – Узини, 40, Вулфф, 77
«Коламбус Крю» – «Нью-Ингленд Революшн» – 1:2
Голы: Газдаг, 71 – Кампана, 25, Ганаго, 39
«Филадельфия Юнион» – «Чикаго Файр» – 4:0
Голы: Барибо, 34, Вагнер, 64, Жан-Жак, 73, Илоски, 80
«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити» – 0:1
Гол: Мартинес, 55
«Нэшвилл» – «Орландо Сити» – 5:1
Голы: Сарридж, 3, 43, Мухтар, 17, 40, Паласио, 90+4 – Муриэль, 76
Удаление: Муриэль, 81
«Даллас» – «Лос-Анджелес» – 1:1
Голы: Фаррингтон, 13 – Сон Хын Мин, 6
«Хьюстон Динамо» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 1:2
Голы: Карлос, 72 – Аранго, 28, Джадд, 64
«Ванкувер Уайткапс» – «Сент-Луис Сити» – 3:2
Голы: Уайт, 45+4 (пен.), Риос, 79, Мюллер, 90+14 (пен.) – Левен, 14, Клаусс, 73
«Реал Солт-Лейк» – «Миннесота Юнайтед» – 1:3
Голы: Олатунджи, 16 – Вера, 6 (автогол), Лод, 36, Перейра, 51
«Лос-Анджелес Гелакси» – «Колорадо Рэпидс» – 3:0
Голы: Миллер, 7, Вайндэр, 55, Пек, 75
«Сан-Диего» – «Портленд Тимберс» – 0:0
