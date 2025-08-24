Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Сан-Диего
24.08.2025 05:30 – FT 0 : 0
Портленд Тимберс
Major League Soccer
24 августа 2025, 11:36 | Обновлено 24 августа 2025, 11:37
82
0

MLS. Первые голы Синчука, Мюллера и Сона, провал Интера Майами без Месси

12 матчей было проведено 24 августа в американской лиге

MLS. Первые голы Синчука, Мюллера и Сона, провал Интера Майами без Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 24 августа в MLS состоялись 12 матчей очередного тура.

«Интер» Майами без Лионеля Месси не справился в гостях с «Ди Си Юнайтед». Команды обменялись голами и завершили встречу вничью – 1:1.

Первый гол за «Ванкувер Уайткапс» забил известный немецкий футболист Томас Мюллер, который помог клубу вырвать три очка в матче с «Сент-Луис Сити». Томас реализовал пенальти на последних минутах, вызвав радость у фанатов (3:2).

Украинское дерби прошло в матче между «Клуб де Фут Монреаль» и «Остином», за которые выступают Геннадий Синчук и Александр Сваток соответственно. Минимальную победу оформили хозяева, при этом Синчук открыл счет на 6-й минуте, впервые отметившись забитым мячом за американский клуб.

Первый гол за новую команду забил Сон Хын Мин, покинувший «Тоттенхэм» после многих лет в клубе. Усилия известного игрока не помогли «Лос-Анджелесу» добиться нужного результата против «Далласа» –​​​​​​​ 1:1. Украинец Артем Смоляк вышел на поле на 79-й минуте.

«Коламбус Крю» уступил «Нью-Ингленд Революшн» 1:2. Украинский защитник Евгений Чеберко появился на поле на 68-й минуте, но изменить ход игры не смог.

MLS, 24 августа

«Ди Си Юнайтед» «Интер» Майами –​​​​​​​ 1:1

Голы: Хопкинс, 13 –​​​​​​​ Родригес, 64

«Клуб де Фут Монреаль» –​​​​​​​ «Остин» –​​​​​​​ 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 67 (пен.) –​​​​​​​ Узини, 40, Вулфф, 77

«Коламбус Крю» –​​​​​​​ «Нью-Ингленд Революшн» –​​​​​​​ 1:2

Голы: Газдаг, 71 –​​​​​​​ Кампана, 25, Ганаго, 39

«Филадельфия Юнион» –​​​​​​​ «Чикаго Файр» –​​​​​​​ 4:0

Голы: Барибо, 34, Вагнер, 64, Жан-Жак, 73, Илоски, 80

«Цинциннати» –​​​​​​​ «Нью-Йорк Сити» –​​​​​​​ 0:1

Гол: Мартинес, 55

«Нэшвилл» –​​​​​​​ «Орландо Сити» –​​​​​​​ 5:1

Голы: Сарридж, 3, 43, Мухтар, 17, 40, Паласио, 90+4 –​​​​​​​ Муриэль, 76

Удаление: Муриэль, 81

«Даллас» –​​​​​​​ «Лос-Анджелес» –​​​​​​​ 1:1

Голы: Фаррингтон, 13 –​​​​​​​ Сон Хын Мин, 6

«Хьюстон Динамо» –​​​​​​​ «Сан-Хосе Эртквейкс» –​​​​​​​ 1:2

Голы: Карлос, 72 –​​​​​​​ Аранго, 28, Джадд, 64

«Ванкувер Уайткапс» –​​​​​​​ «Сент-Луис Сити» –​​​​​​​ 3:2

Голы: Уайт, 45+4 (пен.), Риос, 79, Мюллер, 90+14 (пен.) –​​​​​​​ Левен, 14, Клаусс, 73

«Реал Солт-Лейк» –​​​​​​​ «Миннесота Юнайтед» –​​​​​​​ 1:3

Голы: Олатунджи, 16 –​​​​​​​ Вера, 6 (автогол), Лод, 36, Перейра, 51

«Лос-Анджелес Гелакси» –​​​​​​​ «Колорадо Рэпидс» –​​​​​​​ 3:0

Голы: Миллер, 7, Вайндэр, 55, Пек, 75

«Сан-Диего» –​​​​​​​ «Портленд Тимберс» –​​​​​​​ 0:0

По теме:
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере
Major League Soccer (MLS) Томас Мюллер Интер Майами Клуб де Фут Монреаль Остин (MLS) Коламбус Крю Сон Хын Мин Геннадий Синчук
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
