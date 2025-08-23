Александр ГЛАДКИЙ: «Мы получили новый опыт»

В субботу, 23 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» со счетом 3:0 обыграла аматорский ФК «Авангард». Результат матча прокомментировал экс-игрок сборной Украины, а ныне форвард и спортивный директор ФК «Авангард» Александр Гладкий.

«Хороший матч, жаль, что он завершился с таким счетом. Но счет матча вполне закономерен. Конечно, «Буковина» – более сильная команда по сравнению с нашей, но мы приобрели новый опыт. Надеюсь, ребята сделают для себя некоторые выводы: поймут, над чем нужно работать, в чем совершенствоваться. Мы не будем делать это поражение трагедии. Футбол интересен своей непредсказуемостью, однако сегодня соперник был сильнее.

«Буковина» – хорошая, молодая и перспективная команда. Они провели много трансферов в межсезонье и имеют амбициозные цели в Первой лиге. Это интересная команда, организованная, с хорошими футболистами, с амбициями. Для наших молодых ребят, многие из которых впервые сыграли на таком уровне, это был ценный опыт. Они посмотрели, к чему нужно стремиться, и теперь будут понимать, в каком направлении работать».