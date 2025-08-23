Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ГЛАДКИЙ: «Мы получили новый опыт»
Кубок Украины
23 августа 2025, 19:47 |
891
0

Александр ГЛАДКИЙ: «Мы получили новый опыт»

Спортивный директор ФК «Авангард» поделился впечатлениями о кубковом матче с «Буковиной»

23 августа 2025, 19:47 |
891
0
Александр ГЛАДКИЙ: «Мы получили новый опыт»
ФК Буковина. Александр Гладкий

В субботу, 23 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» со счетом 3:0 обыграла аматорский ФК «Авангард». Результат матча прокомментировал экс-игрок сборной Украины, а ныне форвард и спортивный директор ФК «Авангард» Александр Гладкий.

«Хороший матч, жаль, что он завершился с таким счетом. Но счет матча вполне закономерен. Конечно, «Буковина» – более сильная команда по сравнению с нашей, но мы приобрели новый опыт. Надеюсь, ребята сделают для себя некоторые выводы: поймут, над чем нужно работать, в чем совершенствоваться. Мы не будем делать это поражение трагедии. Футбол интересен своей непредсказуемостью, однако сегодня соперник был сильнее.

«Буковина» – хорошая, молодая и перспективная команда. Они провели много трансферов в межсезонье и имеют амбициозные цели в Первой лиге. Это интересная команда, организованная, с хорошими футболистами, с амбициями. Для наших молодых ребят, многие из которых впервые сыграли на таком уровне, это был ценный опыт. Они посмотрели, к чему нужно стремиться, и теперь будут понимать, в каком направлении работать».

По теме:
1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
Левый Берег – Кудровка – 0:0 (пен. 3:0). Минус команда по УПЛ. Видеообзор
Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»
Кубок Украины по футболу Авангард Лозовая Буковина Черновцы Александр Гладкий
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Футбол | 23 августа 2025, 17:25 7
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка

Судьбу противостояния решил нереализованный пенальти Аль-Хайбари

Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Бокс | 23 августа 2025, 00:58 0
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»

Британец похвалил Мозеса Итауму

ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23.08.2025, 04:23
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1
Футбол | 23.08.2025, 20:15
Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1
Дубль Обамеянга. Марсель Де Дзерби отгрузил Парижу 5 мячей в матче Лиги 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 18
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем