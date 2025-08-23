Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины

В субботу, 23 августа проходил поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Авангард» (Харьковская область) и «Буковиной» из Черновцов.

Команды играли на поле стадиона «Молодежный» в Полтаве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

Команда из Черновцов добыла победу со счетом 3:0 и вышла в 1/16 финала.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Авангард – Буковина – 0:3

Голы: Бойчук, 16, 59, Морговский, 76