В субботу, 23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между «Авангардом Лозова» и «Буковиной». По киевскому времени поединок начнется в 14:00.

Авангард Лозовая

В прошлом сезоне любительской лиги Украины коллектив завоевал 36 очков за 18 игр и занял 3-е место собственной группы, что позволило ему выйти в ¼ финала турнира. Однако там команда уступила будущему чемпиону «Днестра Залещики» с общим счетом 2:3. Новый сезон чемпионата клуб начал с победы над «Олимпией».

В 1/32 финала Кубка Украины «Авангард» вышел заняв вакансию для коллектива Второй лиги, образовавшуюся в результате снятия «Миная» и повышения «Металлурга» в Первую лигу.

Буковина

В прошлом розыгрыше Кубка Украины команде покорилось историческое для нее достижение – «Буковина» вышла в полуфинал соревнований, одолев на своем пути тернопольскую «Ниву», «Прикарпатье», «ФК Николаев», «Пробий» и «Викторию». Однако в «Буковине» уступила киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

В межсезонье команду возглавил Сергей Шищенко, до этого работавший в киевской «Оболоне». Новый сезон Первой лиги «Буковина» начала с двух нулевых ничьих против «Ингульца» и «Агробизнеса», а также одолела «Пробий» со счетом 3:4.

Личные встречи

Команды никогда не встречались в очных поединках.

Прогноз появится, когда коэффициенты на матч станут доступны.