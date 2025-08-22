Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Авангард – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины
22 августа 2025, 12:33
Матч начнется 23 августа в 14:00 по Киеву

Авангард – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Буковина

В субботу, 23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между «Авангардом Лозова» и «Буковиной». По киевскому времени поединок начнется в 14:00.

Авангард Лозовая

В прошлом сезоне любительской лиги Украины коллектив завоевал 36 очков за 18 игр и занял 3-е место собственной группы, что позволило ему выйти в ¼ финала турнира. Однако там команда уступила будущему чемпиону «Днестра Залещики» с общим счетом 2:3. Новый сезон чемпионата клуб начал с победы над «Олимпией».

В 1/32 финала Кубка Украины «Авангард» вышел заняв вакансию для коллектива Второй лиги, образовавшуюся в результате снятия «Миная» и повышения «Металлурга» в Первую лигу.

Буковина

В прошлом розыгрыше Кубка Украины команде покорилось историческое для нее достижение – «Буковина» вышла в полуфинал соревнований, одолев на своем пути тернопольскую «Ниву», «Прикарпатье», «ФК Николаев», «Пробий» и «Викторию». Однако в «Буковине» уступила киевскому «Динамо» со счетом 1:4.

В межсезонье команду возглавил Сергей Шищенко, до этого работавший в киевской «Оболоне». Новый сезон Первой лиги «Буковина» начала с двух нулевых ничьих против «Ингульца» и «Агробизнеса», а также одолела «Пробий» со счетом 3:4.

Личные встречи

Команды никогда не встречались в очных поединках.

Прогноз появится, когда коэффициенты на матч станут доступны.

Буковина Черновцы Авангард Лозовая прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Украины по футболу
