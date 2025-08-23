Авангард Лозовая

В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Авангард» (Харьковская область) и «Буковиной» из Черновцов.

Команды сыграют на поле стадиона «Молодежный» в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Авангард – Буковина. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE