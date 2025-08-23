Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 19:03 | Обновлено 23 августа 2025, 19:04
Ярмолюк помог Брентфорду одержать первую победу. Триумф Борнмута

Состоялись три матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 23 августа, состоялись три матча чемпионата Англии по футболу.

В рамках второго тура первую победу в чемпионате одержал «Брентфорд», который на домашнем поле обыграл «Астон Виллу». Автором единственного гола в матче стал Данго Уаттара. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 79 минут.

«Борнмут» набрал первые очки без Ильи Забарного, обыграв на домашнем поле «Вулверхэмптон». ʼ

В битве новичков АПЛ «Бернли» на домашнем поле обыграл «Сандерленд».

АПЛ. 2-й тур, 23 августа.

Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

Голы: Уаттара, 13.

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0

Голы: Таварье, 4.

Бернли – Сандерленд – 2:0

Голы: Каллен, 4, Энтони, 88.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
u6464u
Ярмолюк топ, один із кращих в Брентфорді.
pricolist
Ярмолюк здорово відіграв, думаю буде одна з найкращих оцінок серед гравців матчу.
