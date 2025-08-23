Ярмолюк помог Брентфорду одержать первую победу. Триумф Борнмута
Состоялись три матча АПЛ
Сегодня, 23 августа, состоялись три матча чемпионата Англии по футболу.
В рамках второго тура первую победу в чемпионате одержал «Брентфорд», который на домашнем поле обыграл «Астон Виллу». Автором единственного гола в матче стал Данго Уаттара. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 79 минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Борнмут» набрал первые очки без Ильи Забарного, обыграв на домашнем поле «Вулверхэмптон». ʼ
В битве новичков АПЛ «Бернли» на домашнем поле обыграл «Сандерленд».
АПЛ. 2-й тур, 23 августа.
Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
Голы: Уаттара, 13.
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0
Голы: Таварье, 4.
Бернли – Сандерленд – 2:0
Голы: Каллен, 4, Энтони, 88.
GET INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! 😁 pic.twitter.com/ehfa3srccZ— Brentford FC (@BrentfordFC) August 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 августа в 21:45 по Киеву
Людмила стала лучшей на дистанции 500 м