Бернли – Сандерленд – 2:0. Украинцы в заявку не попали. Видео голов и обзор
Тимур Тутеров и Назарий Русин не принимали участия в этом противостоянии
23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Бернли» и «Сандерленд». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме – сначала полузащитник Джош Каллен открыл счет, а на 88-й минуте Джейдон Энтони увеличил преимущество своей команды и поставил точку в поединке.
Левый вингер Тимут Тутеров и форвард Назарий Русин (оба – Украина) не попали в заявку первой команды «Сандерленда» на это противостояние.
«Бернли» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата, «Сандерленд» остался с тремя баллами.
Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа
Бернли – Сандерленд – 2:0
Голы: Каллен, 47, Энтони, 88
Видеообзор матча:
События матча
