Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Сандерленд – 2:0. Украинцы в заявку не попали. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
23.08.2025 17:00 – FT 2 : 0
Сандерленд
Англия
Тимур Тутеров и Назарий Русин не принимали участия в этом противостоянии

Getty Images/Global Images Ukraine.

23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Бернли» и «Сандерленд». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме – сначала полузащитник Джош Каллен открыл счет, а на 88-й минуте Джейдон Энтони увеличил преимущество своей команды и поставил точку в поединке.

Левый вингер Тимут Тутеров и форвард Назарий Русин (оба – Украина) не попали в заявку первой команды «Сандерленда» на это противостояние.

«Бернли» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата, «Сандерленд» остался с тремя баллами.

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Бернли – Сандерленд – 2:0

Голы: Каллен, 47, Энтони, 88

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Каллен (Бёрнли).
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернли Сандерленд Тимур Тутеров Назарий Русин видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
