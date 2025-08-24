23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Бернли» и «Сандерленд». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме – сначала полузащитник Джош Каллен открыл счет, а на 88-й минуте Джейдон Энтони увеличил преимущество своей команды и поставил точку в поединке.

Левый вингер Тимут Тутеров и форвард Назарий Русин (оба – Украина) не попали в заявку первой команды «Сандерленда» на это противостояние.

«Бернли» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата, «Сандерленд» остался с тремя баллами.

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Бернли – Сандерленд – 2:0

Голы: Каллен, 47, Энтони, 88

Видеообзор матча: