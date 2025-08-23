Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Пробоя: «Я не думаю, что ЛНЗ меня удивило. Меня удивило судейство»
Кубок Украины
23 августа 2025, 21:46 |
Владимир Ковалюк поблагодарил своих подопечных

НК Пробой. Владимир Ковалюк

Главный тренер ФК Пробой Владимир Ковалюк поделился эмоциями после поражения своей команды в игре против ЛНЗ в 1/32 финала Кубка Украины. Коуч пожаловался на судейство.

– Впечатления после игры отрицательные, потому что, к сожалению, отрицательный результат, но я хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Они старались играть в футбол. Последние 30 минут вообще...

Мы играли с командой УПЛ, которая сейчас находится на третьей строчке турнирной таблицы – ребята довольно неплохо противостояли команде Премьер-лиги. Разумеется, хотелось сравнять счёт, но немного недоработали. Тем не менее, в ЛНЗ много легионеров и опытных футболистов, игравших в УПЛ, но за свою команду мне не стыдно.

– Удивил ли вас сегодня ЛНЗ?

Я не думаю, что ЛНЗ меня удивило. Меня удивило судейство. Я таких ошибок не понимаю... Мы не говорим о какой-то симпатии, но. Есть угловой – значит угловой, но судья показывает удар от ворот. ЛНЗ – добротная команда, я хотел бы им пожелать успехов в УПЛ, – заявил коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча Пробой – ЛНЗ, где «фиолетовые» одержали минимальную победу.

Владимир Ковалюк Пробой Городенка ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
