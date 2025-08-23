Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23 августа 2025, 15:14 | Обновлено 23 августа 2025, 15:19
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала

«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти

Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
ФК Денгофф

В субботу, 23 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграли на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

На 13-й минуте Денис Голуб протянул мяч на фланге, после чего прострелил в штрафную площадь соперника, где Егор Миколаюк расстрелял вратаря гостей и шокировал соперника.

Во втором тайме капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра сумел сравнять счет после результативной передачи от Барчука. «Денгофф» пытался играть вторым номером, периодически отвечал в контратаках, однако вскоре пропустил второй мяч.

На 79-й минуте тот же Барчук сумел быстро среагировать после вброшенного аута и вывел свою команду вперед. Когда казалось, что результат не изменится, свое слово сказал Ростислав Гуренко который сравнял счет за несколько секунд до завершения добавленного времени.

В серии пенальти победу праздновал «Денгофф», который неожиданно выбил из турнира более статусного соперника.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье 2:2 (в серии пенальти – 11:10)

Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Видеозапись матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Денгофф.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Barchuk (Прикарпатье).
74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Денгофф.
Кубок Украины по футболу Денгофф Прикарпатье Ивано-Франковск
Комментарии 2
ivankondrat96
Шалена драматургія. Гол на останніх хвилинах і перемога у довжелезній серії перальті
kadaad .
Чемпионат Украины скатывается на уровень любительских команд из  ЖЕКов! 
