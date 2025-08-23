Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала

В субботу, 23 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграли на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

На 13-й минуте Денис Голуб протянул мяч на фланге, после чего прострелил в штрафную площадь соперника, где Егор Миколаюк расстрелял вратаря гостей и шокировал соперника.

Во втором тайме капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра сумел сравнять счет после результативной передачи от Барчука. «Денгофф» пытался играть вторым номером, периодически отвечал в контратаках, однако вскоре пропустил второй мяч.

На 79-й минуте тот же Барчук сумел быстро среагировать после вброшенного аута и вывел свою команду вперед. Когда казалось, что результат не изменится, свое слово сказал Ростислав Гуренко который сравнял счет за несколько секунд до завершения добавленного времени.

В серии пенальти победу праздновал «Денгофф», который неожиданно выбил из турнира более статусного соперника.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (в серии пенальти – 11:10)

Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Видеозапись матча: