Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (пен – 11:10). Сенсация в Кубке. Видео голов
Любительский клуб сенсационно одолел соперника в серии пенальти и пробился в 1/16 финала
В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.
Команды сыграли на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
«Денгофф» забил в первом тайме, но пропустил дважды во второй половине игры. На последней минуте основного времени Гуренко сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, где любительский клуб оказался сильнее.
Команда из Дениховки пробилась в 1/16 финала.
Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа
Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (в серии пенальти – 11:10)
Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79
События матча
