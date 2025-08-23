Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (пен – 11:10). Сенсация в Кубке. Видео голов
Кубок Украины
Денгофф
23.08.2025 13:00 – FT 2 : 2
11 : 10 Серия пенальти Серия пенальти
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 15:25 |
695
1

Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (пен – 11:10). Сенсация в Кубке. Видео голов

Любительский клуб сенсационно одолел соперника в серии пенальти и пробился в 1/16 финала

23 августа 2025, 15:25 |
695
1
Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (пен – 11:10). Сенсация в Кубке. Видео голов
ФК Прикарпатье Ивано-Франковск

В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграли на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Денгофф» забил в первом тайме, но пропустил дважды во второй половине игры. На последней минуте основного времени Гуренко сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, где любительский клуб оказался сильнее.

Команда из Дениховки пробилась в 1/16 финала.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье 2:2 (в серии пенальти – 11:10)

Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Видеообзор матча: (ожидается)

Видеозапись матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Прикарпатье.
121’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Денгофф.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Денгофф.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Barchuk (Прикарпатье).
74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Денгофф.
По теме:
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 пен.). Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор
IRON – Полтава – 1:5. Мяч со свободного удара. Видео голов и обзор
Кубок Украины по футболу Денгофф Прикарпатье Ивано-Франковск видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:52 0
Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины
Буковина разгромила Авангард в 1/32 финала Кубка Украины

Гости вышли в 1/16 финала

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23.08.2025, 15:00
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
catsmith
Почти все игроки очень хорошо пенальти пробивали, 11:10 самые интересные моменты матча) жаль посл.игрока не забившего, так старался человек всю игру( Но, комментатор, правильно заметил, значит чего-то не хватило, и удача тут не причем. 
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
21.08.2025, 22:44
Бокс
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем