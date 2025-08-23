В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграли на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

«Денгофф» забил в первом тайме, но пропустил дважды во второй половине игры. На последней минуте основного времени Гуренко сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, где любительский клуб оказался сильнее.

Команда из Дениховки пробилась в 1/16 финала.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Денгофф – Прикарпатье – 2:2 (в серии пенальти – 11:10)

Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Видеообзор матча: (ожидается)

Видеозапись матча: