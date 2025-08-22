Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
22 августа 2025, 23:41
19
0

Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют 23 августа в 13:00 на стадионе «Дениховка Арена» в Киевской области

22 августа 2025, 23:41
19
0
Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок Украины по футболу Денгофф Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн
