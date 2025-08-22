Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Команды сыграют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

