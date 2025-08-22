Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Команды сыграют 23 августа в 13:00 на стадионе «Дениховка Арена» в Киевской области
В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Денгофф» (Киевская область) и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.
Команды сыграют на поле стадиона «Дениховка Арена» в Киевской области. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Файда Василий Орестович со Львова.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Денгофф – Прикарпатье. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
