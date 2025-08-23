Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 августа 2025, 14:07 |
Коростень/Агро-Нива – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют на поле стадиона «Спартак» в Коростене 23 августа

Коростень/Агро-Нива – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Верес Ровно

В субботу, 23 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды играют на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Салаш Иван Иванович с Калуша.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Коростень/Агро-Нива – Верес 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Кубок Украины по футболу Коростень Верес Ровно видео голов и обзор
