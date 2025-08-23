Коростень/Агро-Нива – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют на поле стадиона «Спартак» в Коростене 23 августа
В субботу, 23 августа, проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».
Команды играют на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Салаш Иван Иванович с Калуша.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа
Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем осудил фол от Вивчаренко
22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины