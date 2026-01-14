Командам УПЛ предложили подписать мавританского вингера из Шерифа
26-летний Папа Ндиага Яде может оказаться в чемпионате Украины
26-летний вингер молдавского Шерифа и сборной Мавритании Папа Ндиага Яде может оказаться в чемпионате Украины.
Как стало известно Sport.ua, агенты игрока из World Elites предложили некоторым командам УПЛ услуги Яде. Конкретные клубы и их ответы остаются неизвестными.
Контракт Папы Яде с Шерифом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.
В текущем сезоне Папа Яде провел 20 матчей во всех турнирах в футболке Шерифа и отметился шестью голами в чемпионате Молдовы, а также тремя ассистами.
За свою карьеру Яде также выступал за французские клубы Мец, Труа и Кевийи-Руан.
Трансферная история Папа Ндиага Яде
