Командам УПЛ предложили подписать мавританского вингера из Шерифа

26-летний вингер молдавского Шерифа и сборной Мавритании Папа Ндиага Яде может оказаться в чемпионате Украины.

Как стало известно Sport.ua, агенты игрока из World Elites предложили некоторым командам УПЛ услуги Яде. Конкретные клубы и их ответы остаются неизвестными.

Контракт Папы Яде с Шерифом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.

В текущем сезоне Папа Яде провел 20 матчей во всех турнирах в футболке Шерифа и отметился шестью голами в чемпионате Молдовы, а также тремя ассистами.

За свою карьеру Яде также выступал за французские клубы Мец, Труа и Кевийи-Руан.

Трансферная история Папа Ндиага Яде