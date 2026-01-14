Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Командам УПЛ предложили подписать мавританского вингера из Шерифа
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 19:01 |
466
0

Командам УПЛ предложили подписать мавританского вингера из Шерифа

26-летний Папа Ндиага Яде может оказаться в чемпионате Украины

14 января 2026, 19:01 |
466
0
Командам УПЛ предложили подписать мавританского вингера из Шерифа
ФК Шериф. Папа Ндиага Яде

26-летний вингер молдавского Шерифа и сборной Мавритании Папа Ндиага Яде может оказаться в чемпионате Украины.

Как стало известно Sport.ua, агенты игрока из World Elites предложили некоторым командам УПЛ услуги Яде. Конкретные клубы и их ответы остаются неизвестными.

Контракт Папы Яде с Шерифом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.

В текущем сезоне Папа Яде провел 20 матчей во всех турнирах в футболке Шерифа и отметился шестью голами в чемпионате Молдовы, а также тремя ассистами.

За свою карьеру Яде также выступал за французские клубы Мец, Труа и Кевийи-Руан.

Трансферная история Папа Ндиага Яде

По теме:
Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника
Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
трансферы трансферы УПЛ Шериф Тирасполь инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14 января 2026, 07:05 2
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.01.2026, 19:01
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Футбол | 14.01.2026, 12:03
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Сын Козловского пристыдил отца после дерзких заявлений о Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем