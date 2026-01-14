Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенегал – Египет. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Сенегал
14.01.2026 19:00 - : -
Египет
Кубок африканских наций
14 января 2026, 12:14 | Обновлено 14 января 2026, 12:22
Сенегал – Египет. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 19:00 полуфинальный поединок Кубка африканских наций

Сенегал – Египет. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

14 января в 19:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/2 финала Сенегал и Египет играют на арене в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Сенегала в плей-оф победила команды Судана (3:1) и Мали (1:0).

Сборная Египта в 1/8 финала обыграла Бенин (3:1 д.в), а затем взяла верх над Кот-д'Ивуаром (3:2).

В другом полуфинале 14 января в 22:00 встретятся Нигерия и Марокко.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Сенегал – Египет. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Сенегал – Египет
Нигерия – Марокко. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенегал – Египет. Текстовая трансляция матча
Нигерия – Марокко. Текстовая трансляция матча
Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу сборная Египта по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
