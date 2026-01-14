Сенегал – Египет. 1/2 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 19:00 полуфинальный поединок Кубка африканских наций
14 января в 19:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/2 финала Сенегал и Египет играют на арене в марокканском городе Танжер.
Сборная Сенегала в плей-оф победила команды Судана (3:1) и Мали (1:0).
Сборная Египта в 1/8 финала обыграла Бенин (3:1 д.в), а затем взяла верх над Кот-д'Ивуаром (3:2).
В другом полуфинале 14 января в 22:00 встретятся Нигерия и Марокко.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
