  4. Мане против Салаха. Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет
Кубок африканских наций
14 января 2026, 18:51 | Обновлено 14 января 2026, 19:08
Мане против Салаха. Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет

14 января в 19:00 пройдет полуфинальный матч Кубка африканских наций

Коллаж Sport.ua

14 января в 19:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/2 финала Сенегал и Египет играют на арене в марокканском городе Танжер.

Названы стартовые составы команд на полуфинальный поединок.

В другом полуфинале 14 января в 22:00 встретятся Нигерия и Марокко.

Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет

сборная Египта по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций стартовые составы Садио Мане Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
