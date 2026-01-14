Кубок африканских наций14 января 2026, 18:51 | Обновлено 14 января 2026, 19:08
Мане против Салаха. Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет
14 января в 19:00 пройдет полуфинальный матч Кубка африканских наций
14 января в 19:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/2 финала Сенегал и Египет играют на арене в марокканском городе Танжер.
Названы стартовые составы команд на полуфинальный поединок.
В другом полуфинале 14 января в 22:00 встретятся Нигерия и Марокко.
Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет
