Мане против Салаха. Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет

14 января в 19:00 проходит полуфинальный матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/2 финала Сенегал и Египет играют на арене в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Названы стартовые составы команд на полуфинальный поединок.

В другом полуфинале 14 января в 22:00 встретятся Нигерия и Марокко.

Названы составы на полуфинал КАН Сенегал – Египет