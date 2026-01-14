Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три украинца и четыре легионера присоединятся к Динамо за границей
14 января 2026, 18:49
Три украинца и четыре легионера присоединятся к Динамо за границей

Ярмоленко, Тиаре, Шола, Суркис, Бленуце, Биловар, Диалло не проходили медосмотр в Киеве

Три украинца и четыре легионера присоединятся к Динамо за границей
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

12 и 13 января футболисты киевского «Динамо» прошли медосмотр в столичной клинике «Оксфорд Медикал», а уже в четверг «бело-синие» отправятся в Турцию для проведения тренировочных сборов.

Семь футболистов не присутствовали на традиционном медобследовании и присоединятся к команде за границей – это вратарь Вячеслав Суркис, защитники Алиу Тиаре, Кристиан Биловар, вингеры Андрей Ярмоленко, Шола Огундана, Самба Диалло, а также форвард Владислав Бленуце.

Что касается румынского игрока, то он может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна. В услугах Бленуце заинтересовано бухарестское «Динамо», которое планирует арендовать игрока на один год.

На сборах в Турции команда Игоря Костюка планирует провести около десяти контрольных матчей.

В Киев «Динамо» вернется 16 февраля, где будет готовиться к поединку против львовского «Руха» (базовая дата проведения игры – 21 февраля).

Saar
Дніще бленуце проходить медогляд....зостається, значить. 
