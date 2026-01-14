Украина. Премьер лига14 января 2026, 19:25 | Обновлено 14 января 2026, 19:48
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Недозимованый перебрался в Колос
14 января 2026, 19:25 | Обновлено 14 января 2026, 19:48
Клуб УПЛ Колос объявил о подписании перспективного вратаря. Контракт с клубом получил 18-летний кипер Артем Недозимованый. О сроках соглашения информации нет.
Артем является воспитанником Нивы Винница, однако последнее время выступал в структуре Шахтера за команды U-17 и U-19.
Колос хорошо работает с молодыми вратарями. Ранее клуб продал в Шахтер Кирилла Фесюна, а сейчас одним из лучших киперов чемпионата является Иван Пахолюк.
В Колосі більша ймовірність отримати ігрову практику. Навіть, у Колосі-2
Недозимованый? Дозимует в Колосе
