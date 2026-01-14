ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании перспективного вратаря. Контракт с клубом получил 18-летний кипер Артем Недозимованый. О сроках соглашения информации нет.

Артем является воспитанником Нивы Винница, однако последнее время выступал в структуре Шахтера за команды U-17 и U-19.

Колос хорошо работает с молодыми вратарями. Ранее клуб продал в Шахтер Кирилла Фесюна, а сейчас одним из лучших киперов чемпионата является Иван Пахолюк.