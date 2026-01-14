ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 19:25 | Обновлено 14 января 2026, 19:48
781
2

Недозимованый перебрался в Колос

ФК Колос

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании перспективного вратаря. Контракт с клубом получил 18-летний кипер Артем Недозимованый. О сроках соглашения информации нет.

Артем является воспитанником Нивы Винница, однако последнее время выступал в структуре Шахтера за команды U-17 и U-19.

Колос хорошо работает с молодыми вратарями. Ранее клуб продал в Шахтер Кирилла Фесюна, а сейчас одним из лучших киперов чемпионата является Иван Пахолюк.

Иван Зинченко
ivankondrat96
В Колосі більша ймовірність отримати ігрову практику. Навіть, у Колосі-2  
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Недозимованый? Дозимует в Колосе
Ответить
0
