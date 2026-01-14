Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан уже на этой неделе может сменить клубную прописку, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 24-летний футболист имеет два предложения из немецкой Бундеслиги, одно от середняка французской Лиги 1 и еще одно из Бельгии. Также существует вариант с переездом на Ближний Восток, но наиболее вероятным на данный момент является переход в «Касымпашу».

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее от Даниила Сикана отказался «Самсунспор».