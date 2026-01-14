Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
14 января 2026, 18:45
181
0

Уже на этой неделе украинец может уйти из Трабзонспора

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан уже на этой неделе может сменить клубную прописку, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 24-летний футболист имеет два предложения из немецкой Бундеслиги, одно от середняка французской Лиги 1 и еще одно из Бельгии. Также существует вариант с переездом на Ближний Восток, но наиболее вероятным на данный момент является переход в «Касымпашу».

В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее от Даниила Сикана отказался «Самсунспор».

Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 чемпионат Бельгии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
