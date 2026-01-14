Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера
Уже на этой неделе украинец может уйти из Трабзонспора
Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан уже на этой неделе может сменить клубную прописку, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 24-летний футболист имеет два предложения из немецкой Бундеслиги, одно от середняка французской Лиги 1 и еще одно из Бельгии. Также существует вариант с переездом на Ближний Восток, но наиболее вероятным на данный момент является переход в «Касымпашу».
В сезоне 2025/26 Даниил Сикан провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее от Даниила Сикана отказался «Самсунспор».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды
В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции