Тренер Порту – о Судакове: «Он сыграл фантастически»

Франческо Фариоли отметил игру украинца

Тренер Порту – о Судакове: «Он сыграл фантастически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Кубка Португалии с «Бенфикой» и вспомнил о противостоянии команд в чемпионате страны, когда они сыграли вничью со счетом 0:0.

«Мы можем подготовиться к тому, что нас может ждать завтра, и это может быть похожая игра, но с некоторыми отличиями. Думаю, «Бенфика» немного изменила свой подход. Она стала более агрессивной, с большим желанием отбирать мяч как можно дальше от ворот.

Когда они приехали сюда, работа Судакова и Павлидиса по сдерживанию Варелы была фантастической, но многое зависит от способности тренера убедить ведущих игроков играть в таком стиле, чтобы они жертвовали собой ради команды. Завтра я жду другие сценарии очень тактической игры.

Я не знаю об их прессинге, но мы будем готовиться. Работа, которую мы проделали в последние недели и, особенно, в последние дни, была очень позитивной. Мы смогли поработать над альтернативами, различными решениями. И, опять же, хорошая энергия всегда является очень важным фактором», - цитирует Фариоли O Jogo.

Ранее португальский комментатор Хосе Каладо заявил, что Судаков бы уже не играл за «Бенфику», если бы не его сумма трансфера.

По теме:
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Порту – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Португальский комментатор – о Судакове: «Он бы уже не играл, если б не это»
Георгий Судаков Франческо Фариоли Порту Бенфика Порту - Бенфика чемпионат Португалии по футболу
