Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?

Украинские футболисты «Трабзонспора» Даниил Сикан и Арсений Батагов стали одними из героев выездного победного матча Кубка Турции против «Истанбулспора» (6:1).

В активе Сикана дубль, Батагов отличился голом и ассистом.

После сегодняшней встречи Даниил Сикан имеет 7 забитых мячей за «Трабзонспор» во всех турнирах, Арсений Батагов – 3.

Только один украинский футболист в истории этой турецкой команды забил больше голов – Александр Зубков (10).

Голы украинских футболистов за «Трабзонспор» во всех турнирах

10 – Александр Зубков (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

7 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)

3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

3 – Арсений Батагов (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)

1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)

Даниил Сикан, статистика выступлений за «Трабзонспор»:

34 матча (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)

7 голов (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)

2 ассиста (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

Арсений Батагов, статистика выступлений за «Трабзонспор»: