Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?
Вспомним всех украинских бомбардиров в истории турецкой команды
Украинские футболисты «Трабзонспора» Даниил Сикан и Арсений Батагов стали одними из героев выездного победного матча Кубка Турции против «Истанбулспора» (6:1).
В активе Сикана дубль, Батагов отличился голом и ассистом.
После сегодняшней встречи Даниил Сикан имеет 7 забитых мячей за «Трабзонспор» во всех турнирах, Арсений Батагов – 3.
Только один украинский футболист в истории этой турецкой команды забил больше голов – Александр Зубков (10).
Голы украинских футболистов за «Трабзонспор» во всех турнирах
- 10 – Александр Зубков (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 7 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
- 3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 – Арсений Батагов (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
- 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)
Даниил Сикан, статистика выступлений за «Трабзонспор»:
- 34 матча (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
- 7 голов (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
- 2 ассиста (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
Арсений Батагов, статистика выступлений за «Трабзонспор»:
- 43 матча (34 – Суперлига, 8 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 3 гола (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
- 4 ассиста (3 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
