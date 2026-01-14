Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?

Вспомним всех украинских бомбардиров в истории турецкой команды

Сикан и Батагов отличились голами за Трабзонспор. Сколько теперь имеют?
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

Украинские футболисты «Трабзонспора» Даниил Сикан и Арсений Батагов стали одними из героев выездного победного матча Кубка Турции против «Истанбулспора» (6:1).

В активе Сикана дубль, Батагов отличился голом и ассистом.

После сегодняшней встречи Даниил Сикан имеет 7 забитых мячей за «Трабзонспор» во всех турнирах, Арсений Батагов – 3.

Только один украинский футболист в истории этой турецкой команды забил больше голов – Александр Зубков (10).

Голы украинских футболистов за «Трабзонспор» во всех турнирах

  • 10 – Александр Зубков (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 7 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
  • 3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
  • 3 – Арсений Батагов (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
  • 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)

Даниил Сикан, статистика выступлений за «Трабзонспор»:

  • 34 матча (27 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
  • 7 голов (4 – Суперлига, 3 – Кубок Турции)
  • 2 ассиста (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

Арсений Батагов, статистика выступлений за «Трабзонспор»:

  • 43 матча (34 – Суперлига, 8 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 3 гола (2 – Кубок Турции, 1 – Суперлига)
  • 4 ассиста (3 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
Даниил Сикан Арсений Батагов Трабзонспор Кубок Турции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
