23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Пробой и ЛНЗ.

Поединок состоится в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале УПЛ-ТВ.