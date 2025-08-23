Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Пробой
23.08.2025 14:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Кубок Украины
23 августа 2025, 10:54 | Обновлено 23 августа 2025, 10:55
57
0

Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 10:54 | Обновлено 23 августа 2025, 10:55
57
0
Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ.

23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Пробой и ЛНЗ.

Поединок состоится в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале УПЛ-ТВ.

Пробой Городенка ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
