В субботу, 23 августа, Пробой принимает черкасский ЛНЗ в матче 1/32 розыгрыша Кубка Украины. Матч проходит в Городенке на стадионе «Проброй-Арена».

Подопечные Виталия Пономарева более активно начали поединок. Уже на старте встречи форвард «фиолетовых» Даниил Кравчук имел отличный шанс открыть счет, но голкипер «Пробоя» спас свою команду. В середине первого тайма игра успокоилась – каждая из команд имела свои моменты, но реализация подвела.

Вторую половину игры снова активнее начали «фиолетовые». На 58-й минуте игры ЛНЗ открыл счет во встрече. Айди Дайко расстроил хозяев точным ударом после навеса от Артура Авагимяна.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Пробой – ЛНЗ – 0:1

Гол: Дайко, 58

Пробой – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча Кубка Украины