Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пробой – ЛНЗ – 0:1. Нервный дебют Паламарчука. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Пробой
23.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
23 августа 2025, 15:24 | Обновлено 23 августа 2025, 16:38
Пробой – ЛНЗ – 0:1. Нервный дебют Паламарчука. Видео голов и обзор

Команды сыграли в 1/32 финала Кубка Украины

Пробой – ЛНЗ – 0:1. Нервный дебют Паламарчука. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ.

В субботу, 23 августа, Пробой принимает черкасский ЛНЗ в матче 1/32 розыгрыша Кубка Украины. Матч проходит в Городенке на стадионе «Проброй-Арена».

Подопечные Виталия Пономарева более активно начали поединок. Уже на старте встречи форвард «фиолетовых» Даниил Кравчук имел отличный шанс открыть счет, но голкипер «Пробоя» спас свою команду. В середине первого тайма игра успокоилась – каждая из команд имела свои моменты, но реализация подвела.

Вторую половину игры снова активнее начали «фиолетовые». На 58-й минуте игры ЛНЗ открыл счет во встрече. Айди Дайко расстроил хозяев точным ударом после навеса от Артура Авагимяна.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Пробой – ЛНЗ – 0:1

Гол: Дайко, 58

Пробой – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча Кубка Украины

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Айди Дайко (ЛНЗ Черкассы).
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
