В субботу, 23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между городенковским «Пробоем» и «ЛНЗ Черкассами». По киевскому времени поединок начнется в 14:00.

Пробой Городенка

В прошлом сезоне команда выступала во Второй лиге Украины, где за 18 игр завоевала 41 очко и заняла 1-е место группы А. Впоследствии в финальных поединках за чемпионство коллектив противостоял «Колосу-2», одержал победу в серии пенальти и получил прямое повышение. Сезон Первой лиги «Пробой» начал с минимальной победы над «Черниговом» и проигрышей против «Левого Берега» и «Буковины».

В прошлом сезоне Кубка Украины команда выступила очень достойно, одолев на своем пути «Хуст», «Куликов-Белку» и «Ингулец». Однако в матче 1/8 финала «Пробой» минимально уступил «Буковине».

ЛНЗ Черкассы

В прошлом розыгрыше УПЛ команда набрала 31 очко и заняла 12 место, оторвавшись от зоны переходных игр всего на 4 балла. В кубке команда совсем не удивила, вылетев в первом же для себя поединке на турнире – на стадии 1/8 финала «ЛНЗ» уступили сумской «Виктории».

Летом команда получила нового тренера, им стал Виталий Пономарев, ранее возглавлявший львовский «Рух». В новом сезоне чемпионата «ЛНЗ» сыграли вничью с «Зарей» и победили «Эпицентр» и «Полесье», не пропустив ни одного гола.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли в очных поединках.

Интересные факты

«ЛНЗ Черкассы» – единственная команда, до сих пор не пропустившая ни одного гола в текущем сезоне УПЛ.

«Пробой» в свою очередь пропустил уже 7 голов за 3 игры Первой лиги – самый плохой показатель среди всех команд.

«Пробой» забивал первым в 6 из 7 последних игр.

Прогноз

Я поставлю на победу «ЛНЗ» в основное время с коэффициентом 1.5.