Стандарт все решил. ЛНЗ проходит в 1/16 Кубка Украины, выбив Пробой

Черкасский ЛНЗ пробился в 1/16 финала Кубка Украины, минимально переиграв выступающий в Первой лиге Пробой в матче 1/32 национального Кубка.

Подопечные Виталия Пономарева более активно начали поединок. Уже на старте встречи у форварда «фиолетовых» Даниила Кравчука был отличный шанс открыть счет, но голкипер «Пробоя» спас свою команду. В середине первого тайма игра успокоилась – каждая команда имела свои моменты, но реализация подвела.

Вторую половину игры снова активнее начали «фиолетовые». На 58-й минуте игры ЛНЗ открыл счет во встрече. Айди Дайко расстроил хозяев точным ударом после навеса от Артура Авагимяна. После забитого гола «фиолетовые» несколько успокоились, позволив хозяевам создать несколько опасных моментов у ворот Алексея Паламарчука. Минимальная победа подопечных Виталия Пономарева позволила их квалифицироваться в следующий раунд Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Пробой – ЛНЗ – 0:1

Гол: Дайко, 58