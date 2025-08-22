Украина. Премьер лига22 августа 2025, 19:50 | Обновлено 22 августа 2025, 20:11
2022
5
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
Риццоли объяснил действия арбитра
В недавнем матче против Эпицентра форвард Динамо Эдуардо Герреро забил на 15-й минуте, однако мяч отменили из-за офсайда у нападающего.
После игры тренер Александр Шовковский заявил, что у игрока украли гол. Многие согласились с этим, однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, что арбитр действовал правильно.
Риццоли сказал, что в данном случае не имеет значения, что последним до Герреро мяча коснулся игрок Эпицентра – это был рикошет, поэтому офсайд является правильным решением.
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
М'яч від гравця Динамо йшов від воріт. Який офсайд? Ці клоуни самі правил не знають.
Цирк Шапито. Гол украли достаточно нагло и с идиотским обьяснением.
Плохо понимает рикошет ( этот бугор ). Мяч пытались отобрать . Куда мяч полетел не важно . Если бы игрок ДК ударил по мячу и тот отлетел к Гереро через защитника , тогда рикошет .
ЯКИЙ НАХ РИКОШЕТ??? Вівчаренко вів м'яч і не віддавав пас, а гравець Епіцентру його вибив.
Шовковський, а з Маккабі хто вкрав гол ??? Позорники кривоногі.
