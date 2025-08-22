ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро

В недавнем матче против Эпицентра форвард Динамо Эдуардо Герреро забил на 15-й минуте, однако мяч отменили из-за офсайда у нападающего.

После игры тренер Александр Шовковский заявил, что у игрока украли гол. Многие согласились с этим, однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, что арбитр действовал правильно.

Риццоли сказал, что в данном случае не имеет значения, что последним до Герреро мяча коснулся игрок Эпицентра – это был рикошет, поэтому офсайд является правильным решением.