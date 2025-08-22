Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 августа 2025, 19:50 | Обновлено 22 августа 2025, 20:11
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро

ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

В недавнем матче против Эпицентра форвард Динамо Эдуардо Герреро забил на 15-й минуте, однако мяч отменили из-за офсайда у нападающего.

После игры тренер Александр Шовковский заявил, что у игрока украли гол. Многие согласились с этим, однако эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, что арбитр действовал правильно.

Риццоли сказал, что в данном случае не имеет значения, что последним до Герреро мяча коснулся игрок Эпицентра – это был рикошет, поэтому офсайд является правильным решением.

Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ Динамо Киев Эпицентр - Динамо Эдуардо Герреро видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
romakorba03081987
М'яч від гравця Динамо йшов від воріт. Який офсайд? Ці клоуни самі правил не знають.
Ответить
+4
DK2025
Цирк Шапито. Гол украли  достаточно нагло и с идиотским обьяснением.
Ответить
+3
Geels5
Плохо понимает рикошет ( этот бугор ). Мяч пытались отобрать . Куда мяч полетел не важно . Если бы игрок ДК ударил по мячу и тот отлетел к Гереро через защитника , тогда рикошет .
Ответить
+3
romario1501
ЯКИЙ НАХ РИКОШЕТ??? Вівчаренко вів м'яч і не віддавав пас, а гравець Епіцентру його вибив.
Ответить
+2
Iigor6583
Шовковський, а з Маккабі хто вкрав гол ??? Позорники кривоногі.
Ответить
+1
