Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия Дортмунд выигрывает в первых турах 10 сезонов Бундеслиги подряд
Германия
Боруссия Дортмунд выигрывает в первых турах 10 сезонов Бундеслиги подряд

Бременский Вердер 10 сезонов не может победить в первых турах

Getty Images/Global Images Ukraine

Начинается новый сезон в чемпионате Германии. По этому поводу Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию.

Боруссия Дортмунд держит рекордную текущую победную серию в первых турах Бундеслиги, которая составляет 10 матчей. Начиная с сезона 2015/16, «шмели» победили во всех матчах 1-го тура.

Победная серия Боруссии Дортмунд в первых турах Бундеслиги:

  • 2015: Боруссия Д. – Боруссия М. – 4:0
  • 2016: Боруссия Д. – Майнц – 2:1
  • 2017: Вольфсбург – Боруссия Д. – 0:3
  • 2018: Боруссия Д. – РБ Лейпциг – 4:1
  • 2019: Боруссия Д. – Аугсбург – 5:1
  • 2020: Боруссия Д. – Боруссия М. – 3:0
  • 2021: Боруссия Д. – Айнтрахт – 5:2
  • 2022: Боруссия Д. – Байер – 1:0
  • 2023: Боруссия Д. – Кельн – 1:0
  • 2024: Боруссия Д. – Айнтрахт – 2:0
  • 2025: Санкт-Паули – Боруссия Д. – ?

Напротив, худшую серию имеет бременский Вердер, который не может победить уже в 10 матчах в первых турах.

Безвыигрышная серия Вердера в первых турах Бундеслиги:

  • 2014: Герта – Вердер – 2:2
  • 2015: Вердер – Шальке – 0:3
  • 2016: Бавария – Вердер – 6:0
  • 2017: Гоффенгайм – Вердер – 1:0
  • 2018: Вердер – Ганновер – 1:1
  • 2019: Вердер – Фортуна – 1:3
  • 2020: Вердер – Герта – 1:4
  • 2021: Бундеслига 2
  • 2022: Вольфсбург – Вердер – 2:2
  • 2023: Вердер – Бавария – 0:4
  • 2024: Аугсбург – Вердер – 2:2
  • 2025: Айнтрахт – Вердер – ?
По теме:
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Байер даже не в топ-4. Прогнозы на сезон Бундеслиги
Бавария – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Дортмунд Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
