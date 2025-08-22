Боруссия Дортмунд выигрывает в первых турах 10 сезонов Бундеслиги подряд
Бременский Вердер 10 сезонов не может победить в первых турах
Начинается новый сезон в чемпионате Германии. По этому поводу Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию.
Боруссия Дортмунд держит рекордную текущую победную серию в первых турах Бундеслиги, которая составляет 10 матчей. Начиная с сезона 2015/16, «шмели» победили во всех матчах 1-го тура.
Победная серия Боруссии Дортмунд в первых турах Бундеслиги:
- 2015: Боруссия Д. – Боруссия М. – 4:0
- 2016: Боруссия Д. – Майнц – 2:1
- 2017: Вольфсбург – Боруссия Д. – 0:3
- 2018: Боруссия Д. – РБ Лейпциг – 4:1
- 2019: Боруссия Д. – Аугсбург – 5:1
- 2020: Боруссия Д. – Боруссия М. – 3:0
- 2021: Боруссия Д. – Айнтрахт – 5:2
- 2022: Боруссия Д. – Байер – 1:0
- 2023: Боруссия Д. – Кельн – 1:0
- 2024: Боруссия Д. – Айнтрахт – 2:0
- 2025: Санкт-Паули – Боруссия Д. – ?
Напротив, худшую серию имеет бременский Вердер, который не может победить уже в 10 матчах в первых турах.
Безвыигрышная серия Вердера в первых турах Бундеслиги:
- 2014: Герта – Вердер – 2:2
- 2015: Вердер – Шальке – 0:3
- 2016: Бавария – Вердер – 6:0
- 2017: Гоффенгайм – Вердер – 1:0
- 2018: Вердер – Ганновер – 1:1
- 2019: Вердер – Фортуна – 1:3
- 2020: Вердер – Герта – 1:4
- 2021: Бундеслига 2
- 2022: Вольфсбург – Вердер – 2:2
- 2023: Вердер – Бавария – 0:4
- 2024: Аугсбург – Вердер – 2:2
- 2025: Айнтрахт – Вердер – ?
