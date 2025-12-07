Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Закрепили позиции. Боруссия на глазах у своих фанатов обыграла Хоффенхайм
07 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 20:48
Закрепили позиции. Боруссия на глазах у своих фанатов обыграла Хоффенхайм

7 декабря прошли два поединка 13-го тура Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря прошли два заключительных матча 13-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Дортмунд на своем поле встретилась с «Хоффенхаймом» и оформила уверенную победу над соперником со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Юлиан Брандт и Нико Шлоттербек.

Этот матч прервал беспроигрышную серию «Хоффенхайма» в Бундеслиге, которая длилась пять поединков. После финального свистка «Боруссия» осталась на третьем месте в лиге (28 очков), «Хоффенхайм» – пятый (23).

В другом матче «Гамбург» перестрелял «Вердер» в огненном матче, в котором было оформлено пять голов. Из такой футбольной феерии победителем вышел «Гамбург» – 3:2.

Бундеслига. 13-й тур, 7 декабря

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» – 2:0

Голы: Брандт, 43, Шлоттербек, 60

«Гамбург» – «Вердер» – 3:2

Голы: Локонга, 63, Вушкович, 75, Поульсен, 84 – Стаге, 45, Нджинма, 78

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Нико Шлоттербек Гамбург Вердер
