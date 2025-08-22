Фиорентина возглавила список неудобных соперников украинцев в еврокубках
Украинцы не забивают итальянцам 841 минуту подряд
Крупное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (0:3), можно сказать, не стало большой неожиданностью. Ведь команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 88 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 54-х поражениях, набрав всего 24,2% условных очков. При этом итальянцы нанесли украинцам 25, больше, чем кто-либо, разгромов. Общая безвыигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Италии достигла 17 матчей (=4-13), а домашняя – 10 (=2-8). Кроме того, украинцы не могут поразить ворота итальянцев в общем 841 минуту подряд (и это рекорд), а на своем поле – 481.
К слову, после разгрома «Полесья» «Фиорентина» возглавила список команд, с которыми наши коллективы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр. В 11 матчах с «фиолетовыми» украинцы не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 15 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Фиорентина
|
11
|
0
|
4
|
7
|
4
|
12,1
|
Лацио
|
13
|
1
|
2
|
10
|
5
|
12,8
|
ПСЖ
|
12
|
1
|
2
|
9
|
5
|
13,9
|
Интер
|
13
|
0
|
6
|
7
|
6
|
15,4
|
Ювентус
|
10
|
1
|
2
|
7
|
5
|
16,7
|
Порту
|
16
|
2
|
5
|
9
|
11
|
22,9
|
Манчестер Сити
|
10
|
2
|
2
|
6
|
8
|
26,7
|
Реал
|
18
|
3
|
6
|
9
|
15
|
27,8
|
Барселона
|
24
|
6
|
2
|
17
|
20
|
27,8
|
Бавария
|
15
|
4
|
2
|
9
|
14
|
31,1
|
Байер
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12
|
33,3
