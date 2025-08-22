Фиорентина возглавила список неудобных соперников украинцев в еврокубках

Крупное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (0:3), можно сказать, не стало большой неожиданностью. Ведь команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 88 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 54-х поражениях, набрав всего 24,2% условных очков. При этом итальянцы нанесли украинцам 25, больше, чем кто-либо, разгромов. Общая безвыигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Италии достигла 17 матчей (=4-13), а домашняя – 10 (=2-8). Кроме того, украинцы не могут поразить ворота итальянцев в общем 841 минуту подряд (и это рекорд), а на своем поле – 481.

К слову, после разгрома «Полесья» «Фиорентина» возглавила список команд, с которыми наши коллективы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр. В 11 матчах с «фиолетовыми» украинцы не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 15 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)