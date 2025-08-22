Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина возглавила список неудобных соперников украинцев в еврокубках
Лига конференций
Фиорентина возглавила список неудобных соперников украинцев в еврокубках

Украинцы не забивают итальянцам 841 минуту подряд

ФК Полесье

Крупное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (0:3), можно сказать, не стало большой неожиданностью. Ведь команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 88 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 54-х поражениях, набрав всего 24,2% условных очков. При этом итальянцы нанесли украинцам 25, больше, чем кто-либо, разгромов. Общая безвыигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Италии достигла 17 матчей (=4-13), а домашняя – 10 (=2-8). Кроме того, украинцы не могут поразить ворота итальянцев в общем 841 минуту подряд (и это рекорд), а на своем поле – 481.

К слову, после разгрома «Полесья» «Фиорентина» возглавила список команд, с которыми наши коллективы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр. В 11 матчах с «фиолетовыми» украинцы не одержали ни одной победы, довольствовавшись четырьмя мировыми, 5 мячей забили и 15 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)

Клуб

И

В

Н

П

О

%

Фиорентина

11

0

4

7

4

12,1

Лацио

13

1

2

10

5

12,8

ПСЖ

12

1

2

9

5

13,9

Интер

13

0

6

7

6

15,4

Ювентус

10

1

2

7

5

16,7

Порту

16

2

5

9

11

22,9

Манчестер Сити

10

2

2

6

8

26,7

Реал

18

3

6

9

15

27,8

Барселона

24

6

2

17

20

27,8

Бавария

15

4

2

9

14

31,1

Байер

12

3

3

6

12

33,3

цифры и факты Фиорентина
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
