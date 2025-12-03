Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера

Итальянская «Фиорентина» по просьбе главного тренера Паоло Ваноли ищет вингеров.

Среди потенциальных кандидатов на усиление состава, которых рассматривают в клубе, есть и игрок донецкого «Шахтера» Эгиналду.

21-летний бразилец оценивается в 12 млн евро, но для его подписания придется выдержать конкуренцию со стороны «Атлетико» и «Ромы».

Также «фиалки» могут рассмотреть варианты с подписанием Жереми Бога из «Ниццы», Бенжамина Домингеса из «Болоньи», Армана Лорьенте из «Сассуоло», Агустина Джая из «Палмейраса» и Матиса Теля из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Эгиналду провел 12 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забив пять голов и отдав два ассиста.