Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 17:41 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:47
«Фиорентина» интересуется Эгиналду

ФК Шахтер

Итальянская «Фиорентина» по просьбе главного тренера Паоло Ваноли ищет вингеров.

Среди потенциальных кандидатов на усиление состава, которых рассматривают в клубе, есть и игрок донецкого «Шахтера» Эгиналду.

21-летний бразилец оценивается в 12 млн евро, но для его подписания придется выдержать конкуренцию со стороны «Атлетико» и «Ромы».

Также «фиалки» могут рассмотреть варианты с подписанием Жереми Бога из «Ниццы», Бенжамина Домингеса из «Болоньи», Армана Лорьенте из «Сассуоло», Агустина Джая из «Палмейраса» и Матиса Теля из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Эгиналду провел 12 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забив пять голов и отдав два ассиста.

Фиорентина Эгиналду Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: Firenzeviola.it
