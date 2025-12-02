Эгиналду побил рекорд Тайсона и Жуниора Мораеса в УПЛ

Эгиналду стал автором самого позднего ничейного гола «Шахтера» в чемпионатах Украины. 21-летний бразильский форвард спас горняков от поражения в матче с «Кривбассом» на 5-й компенсированной минуте встречи. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Тайсону на пару с Жуниором Мораесом, он превзошел на 2 минуты.

К слову, среди игроков оранжево-черных еще позже забивал решающий мяч только Лассина Траоре, который 10 сентября 2022 года принес «Шахтеру» победу в домашнем поединке с «Черноморцем» на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы Шахтера в УПЛ