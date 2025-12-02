Эгиналду побил рекорд Тайсона и Жуниора Мораеса в УПЛ
Бразилец спас «Шахтер» от поражения в матче с «Кривбассом» на 90+5-й минуте
Эгиналду стал автором самого позднего ничейного гола «Шахтера» в чемпионатах Украины. 21-летний бразильский форвард спас горняков от поражения в матче с «Кривбассом» на 5-й компенсированной минуте встречи. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Тайсону на пару с Жуниором Мораесом, он превзошел на 2 минуты.
К слову, среди игроков оранжево-черных еще позже забивал решающий мяч только Лассина Траоре, который 10 сентября 2022 года принес «Шахтеру» победу в домашнем поединке с «Черноморцем» на 90+6-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы Шахтера в УПЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
|
03.03.2011
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Севастополь
|
90+5’
|
1:0 (г)
|
29.07.2017
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Сталь Км
|
90+5’
|
2:1 (г)
|
03.11.2018
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Динамо
|
90+5’
|
2:1 (д)
|
23.02.2020
|
МАРЛОС
|
Десна
|
90+5’
|
1:0 (д)
|
01.12.2025
|
ЭГИНАЛДУ
|
Кривбасс
|
90+5‘
|
2:2 (д)
|
29.10.2004
|
Космин БЭРКЭУАН
|
Кривбасс
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
17.04.2011
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Таврия
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
12.04.2023
|
Кевин КЕЛСИ
|
Львов
|
90+4’
|
2:1 (г)
|
25.09.2010
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Металлист
|
90+3’
|
2:1 (г)
|
29.07.2012
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Кривбасс
|
90+3’
|
1:0 (д)
|
19.05.2013
|
ТАЙСОН
|
Металлург З
|
90+3’
|
3:3 (г)
|
02.12.2018
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Олимпик
|
90+3’
|
2:2 (д)
