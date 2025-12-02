Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эгиналду побил рекорд Тайсона и Жуниора Мораеса в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 00:09 | Обновлено 02 декабря 2025, 00:15
300
0

Эгиналду стал автором самого позднего ничейного гола «Шахтера» в чемпионатах Украины. 21-летний бразильский форвард спас горняков от поражения в матче с «Кривбассом» на 5-й компенсированной минуте встречи. Прежний клубный рекорд, принадлежавший Тайсону на пару с Жуниором Мораесом, он превзошел на 2 минуты.

К слову, среди игроков оранжево-черных еще позже забивал решающий мяч только Лассина Траоре, который 10 сентября 2022 года принес «Шахтеру» победу в домашнем поединке с «Черноморцем» на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы Шахтера в УПЛ

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Черноморец

90+6’

2:1 (д)

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Севастополь

90+5’

1:0 (г)

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Сталь Км

90+5’

2:1 (г)

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Динамо

90+5’

2:1 (д)

23.02.2020

МАРЛОС

Десна

90+5’

1:0 (д)

01.12.2025

ЭГИНАЛДУ

Кривбасс

90+5‘

2:2 (д)

29.10.2004

Космин БЭРКЭУАН

Кривбасс

90+4’

2:1 (г)

17.04.2011

ФЕРНАНДИНЬЮ

Таврия

90+4’

2:1 (г)

12.04.2023

Кевин КЕЛСИ

Львов

90+4’

2:1 (г)

25.09.2010

Генрих МХИТАРЯН

Металлист

90+3’

2:1 (г)

29.07.2012

ФЕРНАНДИНЬЮ

Кривбасс

90+3’

1:0 (д)

19.05.2013

ТАЙСОН

Металлург З

90+3’

3:3 (г)

02.12.2018

ЖУНИОР МОРАЕС

Олимпик

90+3’

2:2 (д)

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
