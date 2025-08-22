Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне
Украина не смогла одержать на неделе ни одной победы
Отыграны очередные матчи в еврокубках сезона 2025/26.
По состоянию на 22 августа рекордсменом по количеству побед является Польша, в активе клубов которой суммарно 15 побед.
Второе место делят Кипр и Швеция (по 13 побед).
В активе Украины осталось 7 побед, на этой неделе ни один наш клуб не смог выиграть ни одного матча.
Количество побед в евросезоне 2025/26 (Лига чемпионов/Лига Европы/Лига конференций):
- 15 – Польша
- 13 – Кипр, Швеция
- 10 – Дания, Нидерланды
- 9 – Ирландия, Норвегия
- 8 – Португалия, Израиль, Азербайджан, Венгрия, Исландия, Румыния
- 7 – Украина, Беларусь, Албания, Сербия, Северная Македония, Чехия
- 6 – Фарерские острова, Турция, Болгария, Финляндия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Словения, Косово
- 5 – Андорра, Шотландия, Латвия, Казахстан, Эстония, Босния и Герцеговина, Словакия, Мальта, Хорватия, Армения
- 4 – Молдова, Греция
- 3 – Гибралтар, Грузия, Литва, Люксембург, Северная Ирландия
- 2 – Черногория, Сан-Марино
- 1 – Лихтенштейн, Англия, Испания, Италия
- 0 – Уэльс, Франция, Германия
📈 Number of wins this European season (as of 22 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025
1⃣5⃣ 🇵🇱
1⃣4⃣ -
1⃣3⃣ 🇨🇾🇸🇪
1⃣2⃣ -
1⃣1⃣ -
1⃣0⃣ 🇩🇰🇳🇱
9⃣ 🇮🇪🇳🇴
8⃣ 🇵🇹🇮🇱🇦🇿🇭🇺🇮🇸🇷🇴
7⃣ 🇺🇦🇧🇾🇦🇱🇷🇸🇲🇰🇨🇿
6⃣ 🇫🇴🇹🇷🇧🇬🇫🇮🇧🇪🇦🇹🇨🇭🇸🇮🇽🇰
5⃣ 🇦🇩🏴🇱🇻🇰🇿🇪🇪🇧🇦🇸🇰🇲🇹🇭🇷🇦🇲
4⃣ 🇲🇩🇬🇷
3⃣ 🇬🇮🇬🇪🇱🇹🇱🇺☘️
2⃣ 🇲🇪🇸🇲
1⃣ 🇱🇮🏴🇪🇸🇮🇹
0⃣ 🏴🇫🇷🇩🇪
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»
Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева