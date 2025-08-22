Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне

Отыграны очередные матчи в еврокубках сезона 2025/26.

По состоянию на 22 августа рекордсменом по количеству побед является Польша, в активе клубов которой суммарно 15 побед.

Второе место делят Кипр и Швеция (по 13 побед).

В активе Украины осталось 7 побед, на этой неделе ни один наш клуб не смог выиграть ни одного матча.

Количество побед в евросезоне 2025/26 (Лига чемпионов/Лига Европы/Лига конференций):

15 – Польша

13 – Кипр, Швеция

10 – Дания, Нидерланды

9 – Ирландия, Норвегия

8 – Португалия, Израиль, Азербайджан, Венгрия, Исландия, Румыния

7 – Украина, Беларусь, Албания, Сербия, Северная Македония, Чехия

6 – Фарерские острова, Турция, Болгария, Финляндия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Словения, Косово

5 – Андорра, Шотландия, Латвия, Казахстан, Эстония, Босния и Герцеговина, Словакия, Мальта, Хорватия, Армения

4 – Молдова, Греция

3 – Гибралтар, Грузия, Литва, Люксембург, Северная Ирландия

2 – Черногория, Сан-Марино

1 – Лихтенштейн, Англия, Испания, Италия

0 – Уэльс, Франция, Германия