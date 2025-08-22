Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне
Лига чемпионов
22 августа 2025, 16:40 |
309
0

Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне

Украина не смогла одержать на неделе ни одной победы

22 августа 2025, 16:40 |
309
0
Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Отыграны очередные матчи в еврокубках сезона 2025/26.

По состоянию на 22 августа рекордсменом по количеству побед является Польша, в активе клубов которой суммарно 15 побед.

Второе место делят Кипр и Швеция (по 13 побед).

В активе Украины осталось 7 побед, на этой неделе ни один наш клуб не смог выиграть ни одного матча.

Количество побед в евросезоне 2025/26 (Лига чемпионов/Лига Европы/Лига конференций):

  • 15 – Польша
  • 13 – Кипр, Швеция
  • 10 – Дания, Нидерланды
  • 9 – Ирландия, Норвегия
  • 8 – Португалия, Израиль, Азербайджан, Венгрия, Исландия, Румыния
  • 7 – Украина, Беларусь, Албания, Сербия, Северная Македония, Чехия
  • 6 – Фарерские острова, Турция, Болгария, Финляндия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Словения, Косово
  • 5 – Андорра, Шотландия, Латвия, Казахстан, Эстония, Босния и Герцеговина, Словакия, Мальта, Хорватия, Армения
  • 4 – Молдова, Греция
  • 3 – Гибралтар, Грузия, Литва, Люксембург, Северная Ирландия
  • 2 – Черногория, Сан-Марино
  • 1 – Лихтенштейн, Англия, Испания, Италия
  • 0 – Уэльс, Франция, Германия
По теме:
ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Николай ЦЫМБАЛ: «С каждым матчем Динамо играет все хуже»
Лига чемпионов Лига конференций Лига Европы статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:46 13
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21 августа 2025, 19:24 8
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц

Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Футбол | 22.08.2025, 17:11
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Футбол | 22.08.2025, 13:48
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 3
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем