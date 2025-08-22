ФЕДОРЧУК: «Я очень уважаю Ярмоленко – он профессионал, но...»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру Андрея Ярмоленко против Маккаби (Тель-Авив), в котором Динамо потерпело неожиданное поражение (1:3).

«Как говорится, порода в нем заметна. Все, что Ярмоленко делает – качественно и продуманно, но этого мало. Надо больше бегать, двигаться, менять позиции, а ему в таком возрасте это тяжело.

Даже в лучшие времена выносливость не была его козырем, что уж говорить сейчас. Я очень уважаю Ярмоленко – он профессионал, но ему сложно. В такой команде, как Динамо, особенно в еврокубках, я вижу Андрея скорее на последние 20–30 минут, где за счет опыта он может решить эпизод, – сказал Федорчук.

