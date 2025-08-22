Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  ФЕДОРЧУК: «Я очень уважаю Ярмоленко – он профессионал, но...»
Лига Европы
Эксперт считает, что Ярмоленко никогда не был выносливым

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру Андрея Ярмоленко против Маккаби (Тель-Авив), в котором Динамо потерпело неожиданное поражение (1:3).

«Как говорится, порода в нем заметна. Все, что Ярмоленко делает – качественно и продуманно, но этого мало. Надо больше бегать, двигаться, менять позиции, а ему в таком возрасте это тяжело.

Даже в лучшие времена выносливость не была его козырем, что уж говорить сейчас. Я очень уважаю Ярмоленко – он профессионал, но ему сложно. В такой команде, как Динамо, особенно в еврокубках, я вижу Андрея скорее на последние 20–30 минут, где за счет опыта он может решить эпизод, – сказал Федорчук.

Ранее Александр Шовковский объяснил поражение Динамо в квалификационном раунде Лиги Европы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
Абердин – ФКСБ – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Андрей Ярмоленко Олег Федорчук Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
