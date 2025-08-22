Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу

25-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота попал в поле зрения польского клуба «Лехия» Гданьск.

По информации телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Лехия» хочет арендовать Александра для усиления оборонительной линии. В случае перехода Сирота будет играть в паре с Максимом Дячуком, который также находится в аренде из «Динамо».

Сирота вернулся летом 2025 года в киевский клуб после годичной аренды в «Маккаби» Хайфа, однако главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский указал игроку на дверь.

В прошлом сезоне Александр провел 26 матчей и забил два мяча.