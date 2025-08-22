Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
«Лехия» Гданьск планирует арендовать Александра Сироту
25-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота попал в поле зрения польского клуба «Лехия» Гданьск.
По информации телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Лехия» хочет арендовать Александра для усиления оборонительной линии. В случае перехода Сирота будет играть в паре с Максимом Дячуком, который также находится в аренде из «Динамо».
Сирота вернулся летом 2025 года в киевский клуб после годичной аренды в «Маккаби» Хайфа, однако главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский указал игроку на дверь.
В прошлом сезоне Александр провел 26 матчей и забил два мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли 1:3
Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития