Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 09:16 | Обновлено 22 августа 2025, 09:17
1485
0

Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу

«Лехия» Гданьск планирует арендовать Александра Сироту

22 августа 2025, 09:16 | Обновлено 22 августа 2025, 09:17
1485
0
Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота

25-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота попал в поле зрения польского клуба «Лехия» Гданьск.

По информации телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Лехия» хочет арендовать Александра для усиления оборонительной линии. В случае перехода Сирота будет играть в паре с Максимом Дячуком, который также находится в аренде из «Динамо».

Сирота вернулся летом 2025 года в киевский клуб после годичной аренды в «Маккаби» Хайфа, однако главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский указал игроку на дверь.

В прошлом сезоне Александр провел 26 матчей и забил два мяча.

По теме:
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Кудровки нашел новый клуб в Первой лиге
Досадное начало. Новичок Ромы получил травму на первой тренировке
Александр Сирота чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лехия Гданьск трансферы аренда игрока чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:29 1
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития

Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футбол | 21.08.2025, 11:17
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 10
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем